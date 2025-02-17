WP: страны Европы допустили отправку до 30 тыс. миротворцев на Украину

Европейские страны рассматривают возможность развернуть миротворческую миссию на Украине из 25 тыс. или 30 тыс. военнослужащих, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Предполагается, что миротворцы не будут размещены вдоль линии соприкосновения, «но будут готовы продемонстрировать силу», если возобновятся боевые действия.

По словам европейских чиновников, наиболее разработанную стратегию подготовила Франция, подсчитавшая, что может отправить 10 тыс. военнослужащих в рамках миротворческой миссии. Источники WP подчеркнули, что поддержка США имеет решающее значение при реализации инициативы.

Европейские лидеры, рассказали источники WP, рассчитывают, что США, которые исключили участие своих военнослужащих в контроле за прекращением огня, обеспечат военную поддержку Европе. В частности, есть запрос на оборудование для разведки, а также помощь с системами ПВО.

17 февраля в Париже главы правительств Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Польши обсудят общую позицию Европы по поддержке Украины на фоне первых контактов России и США по этому вопросу. Среди прочего стороны обсудят отправку миротворцев после прекращения огня. Незадолго до начала экстренного саммита президент Франции Эмманюэль Макрон созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом.

Лусине Баласян