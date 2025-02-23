Трамп раскритиковал выплаты людям, которые «старше Америки»
Президент США Дональд Трамп возмутился, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на выплаты людям, которые по официальным документам старше 140 лет. Так глава Белого дома прокомментировал мошенничество в сфере соцобеспечения, выступая на конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне. Он уточнил, что среди получателей выплат есть люди от 140 до 149 лет, а 1,3 млн человек перешли 150-летний возрастной рубеж.
Дональд Трамп
Фото: Jose Luis Magana / AP
«У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет — это абсолютный рекорд. Наша страна существует 250 лет, а он оказался старше Америки»,— сказал господин Трамп (трансляция велась на Youtube-канале PBS). По словам президента, администрация США уже начала проверку подобных нарушений. В результате расходы налогоплательщиков должны сократиться, убежден Дональд Трамп.
17 февраля глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) США Илон Маск рассказал о возрастных группах американцев, которые получают социальное пособие. Из опубликованного им графика следовало, что более 4 млн граждан США старше 100 лет. В системе соцобеспечения числятся как живые 1039 человек в возрасте 200–229 лет, один человек — в категории 240–429 лет, еще один — в возрасте 360–369 лет.