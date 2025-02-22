Минфин США: сделка о полезных ископаемых ускорит послевоенный рост Украины

Министр Финансов США Скотт Бессент заявил, что доходы от сделки по добыче полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном будут направлены в фонд «долгосрочного восстановления и развития Украины». По словам министра, это обеспечит «высокие стандарты прозрачности и подотчётности», необходимые для восстановления экономики Украины, а также исключит возможную коррупцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Господин Бессент подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский сам инициировал эту сделку. Он добавил, что такой договор стал бы выгодным партнерством, которое продемонстрировало бы приверженность США народу Украины.

«Украина наделена природными ресурсами и другими национальными активами, которые могут стимулировать ее послевоенный экономический рост, но только если ее правительство и народ будут вооружены достаточным капиталом, опытом и правильными стимулами», — заявил министр (цитата по Financial Time).

Ранее советник американского президента Майк Уолц сказал, что Украина подпишет договор «в ближайшие сроки». По словам господина Уолца, это станет платой за американскую помощь.

Сделка по украинским редкоземельным металлам была выдвинута президентом Украины в 2024 году в рамках его «плана победы». Вашингтон должен получить 50% доходов от разработки украинских земельных ресурсов, а также 50% от выданных третьим сторонам лицензий на эти разработки.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Кризис на личности».