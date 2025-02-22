Ватикан: состояние папы римского остается критическим
Здоровье папы римского Франциска все еще находится в опасности, сообщила пресс-служба печати Святого престола. Сегодня понтифику потребовалось переливание крови.
Цветы возле больницы в Риме, где на лечении находится папа Франциск
Фото: Vincenzo Livieri / Reuters
«Утром папе Франциску понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, который также потребовал применения высокопоточной оксигенотерапии»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Анализы крови понтифика выявили снижение количества тромбоцитов как следствие анемии. Несмотря на ухудшение здоровья, папа римский Франциск находится в сознании и целый день провел в сидячем положении.
По сообщению Associated Press, главной угрозой для здоровья понтифика является сепсис — инфекция крови, которая может возникнуть как осложнение пневмонии.
88-летний папа римский был госпитализирован на прошлой неделе, у него диагностирована двусторонняя пневмония. 19 февраля швейцарская Blick сообщила, что гвардейцы папы римского Франциска начали репетировать его похороны.
Что пишут мировые СМИ о возможной отставке папы римского Франциска — в материале «Ъ».