Ватикан: состояние папы римского остается критическим

Здоровье папы римского Франциска все еще находится в опасности, сообщила пресс-служба печати Святого престола. Сегодня понтифику потребовалось переливание крови.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цветы возле больницы в Риме, где на лечении находится папа Франциск

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters Цветы возле больницы в Риме, где на лечении находится папа Франциск

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

«Утром папе Франциску понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, который также потребовал применения высокопоточной оксигенотерапии»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Анализы крови понтифика выявили снижение количества тромбоцитов как следствие анемии. Несмотря на ухудшение здоровья, папа римский Франциск находится в сознании и целый день провел в сидячем положении.

По сообщению Associated Press, главной угрозой для здоровья понтифика является сепсис — инфекция крови, которая может возникнуть как осложнение пневмонии.

88-летний папа римский был госпитализирован на прошлой неделе, у него диагностирована двусторонняя пневмония. 19 февраля швейцарская Blick сообщила, что гвардейцы папы римского Франциска начали репетировать его похороны.

Что пишут мировые СМИ о возможной отставке папы римского Франциска — в материале «Ъ».