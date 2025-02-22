«Хамас»: задержка в освобождении палестинских заключенных — «вопиющее нарушение»

Палестинское движение «Хамас» обвинило Израиль в задержках в освобождении из тюрем палестинских заключенных. Оно также назвало шаги израильской стороны «вопиющим нарушением».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mahmud Hams / AFP Фото: Mahmud Hams / AFP

Глава ячейки организации на Западном берегу реки Иордан Захер аль-Джабарин также сообщил, что Египет и Катар, выступавшие посредниками между Израилем и «Хамасом» в ходе переговоров о прекращении огня, уведомлены о задержке. Он призвал их оказать давление на израильскую сторону, чтобы принудить ее отпустить заключенных.

Сегодня, 22 февраля, «Хамас» передал последних живых заложников, входивших в список из 33 человек, которых группировка обязалась освободить на первом этапе соглашения о прекращении огня. Этим палестинское движение выполнило первый этап сделки со своей стороны. На этой неделе боевики также передали сотрудникам Международного Красного Креста тела четырех заложников, погибших, как сообщил «Хамас», в результате действий Армии обороны Израиля.

Соглашение о прекращении огня между «Хамасом» и Израилем вступило в силу 19 января. На первом этапе в обмен на 33 заложника Израиль согласился отпустить почти 1,9 тыс. заключенных.

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