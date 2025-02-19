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Коммерсантъ FM
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«Хамас» продолжил торг

На каких условиях группировка готова освободить всех заложников

«Хамас» готов единовременно освободить всех оставшихся заложников. Такой обмен возможен на втором этапе сделки с Израилем, заявил представитель группировки Хазем Касем. Он не уточнил, сколько палестинских заключенных в таком случае может вернуть Иерусалим. В январе 2025-го обсуждалось, что на втором этапе еврейское государство выпустит из тюрем около 1 тыс. человек. В то же время «Хамас», вопреки требованиям Израиля, не будет разоружаться и выводить войска из сектора Газа, добавил Хазем Касем.

Фото: Ammar Awad / Reuters

Фото: Ammar Awad / Reuters

Сейчас, по данным израильских властей, в плену «Хамаса» остаются 73 человека. В рамках первого этапа перемирия домой уже вернулись 13 заложников из 33. Иерусалим, в свою очередь, освободил около 500 заключенных из почти 2 тыс., о которых стороны договорились в январе. Ускоряя этот процесс, «Хамас» пытается политически обезоружить Иерусалим, считает кандидат исторических наук, научный сотрудник Института прикладных политических исследований в Армении Сергей Мелконян: «Группировка пытается форсировать этот процесс, представлять себя как конструктивную сторону с тем, чтобы Израиль не имел обоснования для возобновления боевых действий. 7 октября 2023 года таковое было, так как "Хамас" напал. Сейчас подобного основания нет. Группировка вообще сегодня не заинтересована в боевых действиях. Наилучший сценарий для них — это тот, к которому они пришли к концу января 2025 года, ничего лучше они не смогут получить. В другом варианте будут десятки тысяч жертв, еще больше разрушенной инфраструктуры и так далее.

"Хамас" сейчас заинтересован в том, чтобы зафиксировать режим прекращения огня, начать восстановление Газы и сохранить свое влияние в секторе без каких-либо переговоров о том, что его следует покинуть.

Более того, он пользуется еще большей симпатией со стороны населения, потому что боевики представляют прекращение огня как свою победу. У Израиля же какие цели были? Полное уничтожение группировки. Шли разговоры о том, что еврейское государство должно установить полный контроль над регионом. А по итогу его войска почти что полностью покинули сектор, Израиль не способен оккупировать территорию и сейчас пытается найти обходные пути. Путь в район контролируют Соединенные Штаты через инвестиции и так далее. Вместе с тем я не думаю, что "Хамас" успел перегруппироваться. Действительно гуманитарная помощь поступила, но никакого нового вооружения они не получили. Однако численность группировки увеличилась, несмотря на колоссальные потери, это, кстати, признают и американские специалисты. Появились новые молодые рекруты, у которых осталось легкое стрелковое вооружение, мины, гранаты. Однако ракетный арсенал почти что обнулен, тяжелой техники фактически у них нет, и здесь уже мяч на стороне Израиля».

«Хамас» останется невыездным

Как заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня начнутся на этой неделе. Изначально они должны были стартовать еще 4 февраля. Многое в этом вопросе будет зависеть от позиции США, отметил израильский политолог, эксперт по безопасности на Ближнем Востоке Саймон Ципис: «Дональд Трамп хочет Газу забрать, то есть полностью ее оккупировать. Это будет означать уход "Хамаса" полностью из этого района.

Но надо сначала понять: Израиль продолжает военные действия, добивает группировку либо выводит войска, и вступает в дело план Трампа? Одновременно эти две схемы не могут действовать.

Американский лидер уже заявил, что у него есть "гуманитарные подразделения", которые подготовлены американской армией. Видимо, он хочет высадить их вместо израильских сил и начать разминировать, зачищать сектор Газа и принудительно выселять палестинцев. Многое сейчас зависит от того, будут ли в ближайшую субботу отпущены заложники. Если сделка сорвется, то, скорее всего, начнется военная операция, точнее, возобновится. Если пленников вернут, то в ход вступит либо план Трампа, либо президент США и израильский премьер прекратят военную операцию, оставят существовать "Хамас", частично выведут свои войска из сектора Газа, и все пойдет по новой. Правда, Катар просит американского лидера не забирать Газу, а Биньямина Нетаньяху — не возобновлять военную операцию. Но Доха — это просто лишь уста Великобритании. Будем смотреть в ближайшие дни, чья позиция окажется сильнее».

«Хамас» готов отречься от власти в Газе

Ранее Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщал, что «Хамас» под давлением Египта согласился отречься от власти в Газе в пользу Организации освобождения Палестины. Группировка якобы потребовала в ответ сохранить рабочие места для ее сотрудников в новой администрации или отправить их на пенсию с гарантированными выплатами.

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Елизавета Скобцова

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