Сергей Лавров в ближайшие дни посетит Тегеран

Глава российского МИДа Сергей Лавров посетит Тегеран в ближайшие несколько дней, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Точные даты визита не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ожидается, что господин Лавров встретится с иранским коллегой Аббасом Арагчи и другими официальными лицами. В ходе визита главы МИД России стороны обсудят двусторонние отношения и ряд «событий в мире и регионе», приводит ТАСС заявление МИД Ирана.

20 февраля глава российского Минэнерго Сергей Цивилев встретился с послом Азербайджана в РФ Рахманом Мустафаевым. Они обсудили в том числе проект газопровода в Иран, который пройдет через территорию Азербайджана. В январе Россия поставила Ирану партию истребителей Су-35. Стоимость и количество переданных самолетов неизвестны, но, по косвенным данным, сделку оценивали в $4,5–5 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «Су-35 долетели до Ирана».