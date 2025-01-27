Су-35 долетели до Ирана

Иранские военные 27 января подтвердили, что Россия поставила им партию истребителей Су-35. Стоимость и количество переданных самолетов не объявлены, но по косвенным данным сделку можно оценить в сумму от $4,5 млрд до $5 млрд. При этом будущее новых контрактов Москвы с Тегераном остается неопределенным из-за возможной смены внешнеполитического курса Ирана в сторону более тесного сотрудничества с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребители Су-35C пилотажной группы «Соколы России»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Истребители Су-35C пилотажной группы «Соколы России»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О приобретении Ираном российских истребителей Су-35 сообщил 27 января замначальника центрального штаба вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» генерал Корпуса стражей исламской революции Али Шадмани, передает Entekhab. По ранее полученной информации из иранских источников, первые истребители прибыли в Иран еще в ноябре прошлого года.

Ни количество поставленных самолетов, ни сумму сделки генерал Шадмани не указал. Российские официальные лица также официально не называли цену контракта. Хотя замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Бабич в ноябре 2024 года подтверждал, что Россия ведет переговоры с рядом стран о поставках истребителей Су-35. “Ъ” отправил запрос в ФСВТС, но на момент публикации материала ответ не получил.

Как ранее сообщало специализированное немецкое издание Flug Revue, изначально Москва и Тегеран договаривались о сделке по 25 истребителям, но позднее количество заказанных самолетов было увеличено до 50 единиц.

Согласно этим данным, первые два истребителя ВВС Ирана получили в ходе закрытой церемонии на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре 18 ноября 2024 года, затем они в разобранном виде были перевезены в аэропорт Мехрабад в Тегеране. Оттуда самолеты были доставлены на авиабазу близ города Хамадан для сборки, полетных испытаний и введения в строй. С учетом этой информации и ранее раскрытых данных о поставках 24 аналогичных истребителей в Китай в 2015 году можно предположить, что сумма иранского контракта варьируется от $4,5 млрд до $5 млрд.

В воздушно-космических силах России используется версия Су-35С (серийный), в то время как экспортная версия в российских источниках помечается как Су-35, а в англоязычном варианте — Su-35SE Flanker (Serial Export — экспортный серийный).

Отметим, что эта сделка стала возможной после того, как Совет Безопасности ООН в октябре 2020 года снял эмбарго на продажу вооружений Ирану.

Это произошло в рамках урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы и в целях реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного Ираном, Россией, США, Китаем, Францией, Великобританией и Германией. А уже в марте 2023 года иранские представители при ООН сообщили, что Тегеран успешно закрыл сделку по покупке российских Су-35.

Дальнейшее военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном будет во многом зависеть от решения «ядерной проблемы» и договоренностей между Тегераном и Вашингтоном, полагает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. «Значительная часть политической элиты и бизнеса Ирана смотрит на Запад. Экономика страны находится в глубочайшем кризисе. Одно из главных направлений в решении этой проблемы — урегулирование ядерных вопросов, которое "зациклено" на участии США и фигуре нового президента Дональда Трампа»,— поясняет эксперт. По его мнению, одним из главных условий новой ядерной сделки США с Ираном станет прекращение сотрудничества Тегерана с Москвой. Однако все договоренности, достигнутые при прежнем президенте Эбрахиме Раиси, иранцы непременно выполнят, уверен господин Сажин, включая и контракты, «о которых мы, может быть, даже и не знаем».

Дмитрий Сотак