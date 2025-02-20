Россия и Азербайджан обсудили проект газопровода в Иран

Глава российского Минэнерго Сергей Цивилев встретился с послом Азербайджана в РФ Рахманом Мустафаевым. Они обсудили в том числе проект газопровода в Иран, который пройдет через территорию Азербайджана.

В числе других тем был обмен технологическими решениями, а также развитие сотрудничества во всех отраслях ТЭК, сказано в пресс-релизе российского ведомства. По словам господина Цивилева, Россия и Азербайджан «наращивают конструктивный диалог в сфере энергетики как по нефтегазовым вопросам, так и по другим направлениям».

В июне 2024 года «Газпром» и иранская National Iranian Gas Company подписали меморандум о поставках газа, его детали не раскрывались. Иран говорил, что планирует получать до 300 млн куб. м трубопроводного газа из РФ в сутки. О том, что российский газопровод в Иран будет проходить через Азербайджан, стало известно в январе 2025-го. Стоимость проекта пока неизвестна.

Подробности — в публикации «Ъ» «Иран станет сильногазированным»