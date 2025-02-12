Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной по художественной гимнастике

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер подала в отставку. Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что ее прошение удовлетворено.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ирина Винер

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике»,— говорится в обращении госпожи Винер, которое цитируют агентства ТАСС и «РИА Новости».

Она добавила, что сейчас перед ней стоит не менее важная задача — передавать накопленный опыт другим тренерам. Тем более, что многие из ее подопечных уже сами стали талантливыми наставниками. «Художественная гимнастика остается в надежных руках»,— заключила госпожа Винер.

В беседе с «РИА Новости» господин Дегтярев сообщил, что Центр спортивной подготовки сборных команд России уже удовлетворил ее прошение. «Ирина Александровна Винер — уникальный тренер, буквально создавший школу художественной гимнастики, которой восхищается весь мир. Под ее руководством российская команда завоевала бесчисленное количество титулов, а дисциплина стала по-настоящему популярной»,— сказал министр.

Ирина Винер заняла пост главного тренера российской сборной по художественной гимнастике в 2001 году. За год до этого она получила звание заслуженного тренера России. Среди ее учениц — олимпийские чемпионки Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и другие известные гимнастки.