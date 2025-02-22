В МТС рассказали о звонках мошенников от лица техподдержки

Мошенники начали звонить россиянам от лица технических специалистов компаний—разработчиков программного обеспечения (ПО), сообщил директор сервиса «Защитник» от МТС (MOEX: MTSS) Андрей Бийчук. По его словам, преступники могут представиться разработчиками антивируса или мессенджера.

Мошенник говорит жертве о «подозрительной активности» на ее устройствах и необходимости срочно провести проверку для защиты личных данных. Для этого просят включить демонстрацию экрана на мобильном устройстве или компьютере, а затем скачать приложение для «защиты» устройства. На самом деле это приложение для удаленного доступа, которое позволит преступнику в реальном времени видеть информацию на экране. Далее жертву попросят срочно сменить все пароли, благодаря чему злоумышленник может получит в том числе доступ к ее банковским данным.

«Официальные компании не требуют удаленного доступа по телефону. Лучше перезвонить по номеру компании, указанному на сайте, чтобы подтвердить информацию»,— сказал «РИА Новости» господин Бийчук.

Правительство планирует ввести обязательную маркировку интернет-звонков через виртуальные телефонные станции, чтобы защитить граждан от мошенников. Также власти рассмотрят пакет поправок в несколько десятков законов для борьбы с кибермошенничеством. В декабре 2024 года в РФ запустили единую концепцию противодействия IT-преступлениям.

Подробности — в материале «Ъ» «Киберзащиту систематизировали».