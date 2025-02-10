Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенничеством
Комиссия правительства по законопроектной деятельности в ближайшее время рассмотрит пакет поправок в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов для борьбы с кибермошенничеством, сообщает РБК со ссылкой на документ. Разработку поправок подтвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В частности, абоненты сотовых операторов смогут отказаться от рекламных и спам-рассылок и звонков.
По данным РБК, комиссия по законопроектной деятельности может рассмотреть пакет поправок уже сегодня,10 февраля. В числе предлагаемых мер:
- запретить использование иностранных мессенджеров для служебной коммуникации или общения с клиентами для сотрудников госорганов, ЦБ, операторов связи, владельцев соцсетей, сервисов размещения объявлений;
- обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тыс. пользователей из РФ проводить идентификацию через ЕСИА;
- госорганы, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью и отвечающие за безопасность, смогут по запросу получать сведения от операторов связи;
- биометрическая идентификация для оформления выписок из бюро кредитных историй и онлайн-оформления микрозаймов;
- возможность через «Госуслуги» запретить заключать договор на оказание услуг сотовой связи без личного присутствия.
В декабре правительство утвердило концепцию госсистемы противодействия IT-преступлениям. Она предусматривает создание «специализированной цифровой платформы» для обмена информацией между правоохранительными органами, ЦБ и операторами связи.
Подробности — в материале «Ъ» «Киберзащиту систематизировали».