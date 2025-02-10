Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенничеством

Комиссия правительства по законопроектной деятельности в ближайшее время рассмотрит пакет поправок в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов для борьбы с кибермошенничеством, сообщает РБК со ссылкой на документ. Разработку поправок подтвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В частности, абоненты сотовых операторов смогут отказаться от рекламных и спам-рассылок и звонков.

По данным РБК, комиссия по законопроектной деятельности может рассмотреть пакет поправок уже сегодня,10 февраля. В числе предлагаемых мер:

запретить использование иностранных мессенджеров для служебной коммуникации или общения с клиентами для сотрудников госорганов, ЦБ, операторов связи, владельцев соцсетей, сервисов размещения объявлений;

обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тыс. пользователей из РФ проводить идентификацию через ЕСИА;

госорганы, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью и отвечающие за безопасность, смогут по запросу получать сведения от операторов связи;

биометрическая идентификация для оформления выписок из бюро кредитных историй и онлайн-оформления микрозаймов;

возможность через «Госуслуги» запретить заключать договор на оказание услуг сотовой связи без личного присутствия.

В декабре правительство утвердило концепцию госсистемы противодействия IT-преступлениям. Она предусматривает создание «специализированной цифровой платформы» для обмена информацией между правоохранительными органами, ЦБ и операторами связи.

Подробности — в материале «Ъ» «Киберзащиту систематизировали».