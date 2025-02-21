Власти введут маркировку интернет-звонков для защиты от мошенников

Правительство планирует ввести обязательную маркировку интернет-звонков через виртуальные телефонные станции (АТС), чтобы защитить граждан от мошенников. Об этом рассказали журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Инициатива должна помочь и правоохранительным органам определять подозрительную активность в интернете.

Данная мера, как утверждается, станет частью комплексного законопроекта правительства по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В аппарата господина Григоренко уточнили, что мошенники нередко используют АТС, чтобы скрывать свое местоположение или выдавать себя за представителей банков.

«С введением маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться специальным обозначением, например пометкой "виртуальный номер" или "интернет-звонок"»,— пояснили в сообщении (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе сообщалось, что комиссия правительства по законопроектной деятельности вскоре рассмотрит пакет поправок в несколько десятков законов для борьбы с кибермошенничеством. Разработку перечня поправок подтвердил вице-премьер Григоренко. В декабре прошлого года власти запустили единую концепцию противодействия IT-преступлениям.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Киберзащиту систематизировали».