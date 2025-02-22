Трамп пригрозил Украине проблемами в случае отказа от соглашений о минералах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев «очень близки» к подписанию сделки о редкоземельных металлах. Он добавил, что отношения стран сильно ухудшатся, если власти Украины откажутся от соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Так что мы планируем либо заключить сделку, либо у нас с ними будет много проблем. Теперь мы собираемся подписать соглашение, чтобы обеспечить безопасность, потому что мы должны это сделать»,— сказал Дональд Трамп на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Как добавил президент США, подписание сделки ожидается «в короткий срок». Он также напомнил, что в рамках соглашения в бюджет Соединенных Штатов вернется $400-500 млрд.

11 февраля Дональд Трамп заявил, что Украина должна вернуть США «сотни миллиардов долларов», которые страна получила в качестве помощи, в виде редкоземельных металлов. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Вашингтон передал Киеву около $100 млрд. При этом он уточнял, что готов заключить сделку в обмен на гарантии безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Металл раздора».