Германия усилит давление на США после переговоров в Эр-Рияде

Министр иностранных дел Анналена Бербок призвала Германию провозгласить второй Zeitenwende — то есть сменить эпоху в стране в связи с мирными переговорами по Украине и с позицией США по этому вопросу. Термин Zeitenwende использовал канцлер Олаф Шольц в начале военных действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анналена Бербок

Фото: Fabian Bimmer / Reuters Анналена Бербок

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

«Мы усиливаем давление на американцев, давая им понять, что они могут потерять как можно больше, если больше не будут на стороне либеральной европейской демократии»,— заявила госпожа Бербок (цитата по Tagesspiegel).

Госпожа Бербок объяснила необходимость перемен для Германии. «Три года назад мы сказали: смена эпох. Теперь нам нужна вторая смена эпох, больше никаких колебаний и проволочек ради нашего мира»,— сказала она.

Также министр раскритиковала разворачивающиеся переговоры по Украине между Россией и США. «Ложный мир, то есть мир, который не является миром, а шантажом или капитуляцией,— это не мир, а наоборот: дальнейшая подготовка к еще большей войне и насилию. Именно поэтому я буду поддерживать Украину до тех пор, пока она в этом нуждается, потому что это наш мир»,— заявила она.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Стороны среди прочего договорились сформировать переговорные группы для решения конфликта на Украине.

Об участии США в готовящихся мирных переговорах — в материале «Ъ» «Украина за скобками».