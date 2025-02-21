Тема переговоров между Россией и США, ставшая ключевой на минувшей неделе, позитивно сказалась на курсе рубля. Ведущие мировые валюты на российском рынке обновили полугодовые минимумы: курс юаня закрепился возле отметки 12 руб./CNY, а курс доллара опустился ниже 89 руб./$. Российскую валюту поддерживают и сезонные факторы в виде существенного предложения валюты со стороны экспортеров. Однако аналитики не ждут значительного укрепления рубля: его курс будет зависеть от итоговых условий переговоров, к тому же сильный рубль несет дополнительные риски для российского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фоне снижения геополитической напряженности курс доллара на российском рынке откатился до полугодового минимума

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ На фоне снижения геополитической напряженности курс доллара на российском рынке откатился до полугодового минимума

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 21 февраля, курс юаня опускался до отметки 11,91 руб./CNY, минимума с 29 августа 2024 года. Согласно данным Investing.com, внебиржевой курс доллара опускался до отметки 87,3 руб./$, минимума с 4 сентября прошлого года. Курс евро оставался возле полугодового минимума, установленного в минувшую среду, в районе отметки 91,6 руб./€.

В конце торгового дня иностранные валюты несколько поправили свое положение. Курс юаня достиг 12 руб./CNY, а курс доллара — 88,75 руб./$, то есть остались вблизи полугодовых минимумов. В результате за неделю юань потерял в цене 47 коп. (3,7%), доллар — 2,37 руб. (2,6%), евро — 2,77 руб. (2,9%). С начала года курс ведущих валют снизился на 12,4–21,8%. Причем только за последние полторы недели, то есть с момента телефонного разговора президентов России и США (см. “Ъ” от 14 февраля), курсы потеряли 7–8%.

Таким образом, участники рынка продолжали отыгрывать снижение геополитических рисков.

После состоявшихся на минувшей неделе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на текущей неделе прошли первые переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде (см.“Ъ” от 19 февраля). Хотя стороны не достигли конкретных договоренностей, сам факт продолжения контактов снижает градус геополитической напряженности, что традиционно ведет к укреплению рубля и росту российских акций и облигаций.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев обращает внимание, что инвесторы активно снижают оценку геополитической риск-премии за владение рублевыми активами. «У многих инвесторов возрастают ожидания того, что возможно некоторое смягчение санкций и приток иностранного капитала на российский рынок, прежде всего спекулятивного»,— отмечает Михаил Васильев.

Позитивный эффект для рубля усиливает и приближение налогового периода, который стартует на следующей неделе.

Как отмечает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев, ускоренная реализация валютной выручки со стороны экспортеров идет не первый день. Согласно его оценкам, в феврале объем основных налогов составит 3,5 трлн руб., что на 15% выше показателей января. На позитивных ожиданиях «локальные участники могут закрывать длинные позиции по иностранной валюте и открывать длинные позиции по рублю, а экспортеры могут продавать валютную выручку сегодня на опасениях, что завтра она будет дешевле», отмечает Михаил Васильев.

В связи с тем, что из-за рисков вторичных санкций многие крупные игроки перевели основную конверсионную активность на внебиржевой рынок, продажи валюты не привели к росту объемов торгов юанем на бирже. По данным опрошенных участников рынка, на минувшей неделе среднедневной объем торгов китайской валютой составил 95 млрд руб., что в полтора раза ниже показателя предшествующей недели. «Поддержку рублю оказывают и ежедневные продажи юаней в рамках бюджетных операций (сейчас на 5,6 млрд руб. в день), и высокие рублевые процентные ставки»,— отмечает господин Васильев.

Вместе с тем банкиры отмечают заметный рост спроса на валюты со стороны физических лиц. Об этом заявили источники “Ъ” в казначействе двух крупных банков.

Собеседник “Ъ” еще в одном банке отметил, что видит лишь небольшое превышение спроса над предложением. «Инвесторы используют текущую ситуацию не для продажи валюты, а для покупки. Мы не наблюдаем, чтобы клиенты в большинстве своем ждали дальнейшего укрепления рубля»,— отмечает начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин. По его словам, вдобавок к этому растет спрос на инструменты, привязанные к валюте,— замещающие облигации, золото.

Покупка валюты сопряжена с фактором дальнейшей нормализации внешнеполитической повестки, которая может усилить спрос на национальную валюту, предупреждает Владимир Евстифеев. Впрочем, дальнейшее развитие во многом будет зависеть от прогресса в переговорах России и США. «В отсутствие прогресса или новой эскалации в отношениях курс доллара может вернуться в диапазон 90–100 руб./$, курс юаня — к 12,3–13,7 руб./CNY»,— считает Михаил Васильев.

Чрезмерное укрепление рубля негативно для бюджета, так как ведет к падению рублевой цены Urals, которая в пятницу опустилась ниже уровня 6 тыс. руб. за баррель. За полторы недели она подешевела более чем на 7% и опустилась к минимуму с начала сентября 2024 года. «Текущее сочетание курса доллара и цены Urals ($62 за баррель) неприятно для правительства, у которого в начале года очень сильно выросли расходы. В этом случае сбалансировать нефтегазовые доходы может более слабый рубль»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Поэтому в перспективе весны—лета он ожидает новый виток ослабления российской валюты.

Виталий Гайдаев