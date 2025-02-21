Задачки с неизвестными

На школьных олимпиадах сделали бизнес: их участникам предлагаются готовые ответы за несколько часов до тура. Сейчас призеры и победители конкурсов могут в некоторых случаях рассчитывать на место в вузе без вступительных испытаний. На схему обратили внимание «Известия» после выступления математика и члена-корреспондента РАН Алексея Савватеева. Он утверждает, что решения самой престижной в стране Всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе стали массово покупаться. Как убедился “Ъ FM”, такая услуга предоставляется и по другим дисциплинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Редакция написала в несколько Telegram-каналов, которые готовы помочь с олимпиадой. Например, 24 февраля в регионах проведут первый тур по английскому языку. Администраторы чатов предлагают за пару часов до начала прислать ответы. Цена вопроса — 4-5 тыс. руб. Если сразу купить решение на второй тур, то предлагают скидку: все вместе обойдется в 7 тыс. руб. Проблему можно решить законодательно, уверен член-корреспондент РАН Алексей Савватеев: «Мне докладывают об этой совершенно ужасной ситуации, коллапсе все мои друзья, которые этим давно занимаются. Но сейчас это вышло на новый уровень, к сожалению. Искусственный интеллект научил всех списывать, а в олимпиадном движении из-за этих технических приспособлений стало совершенно нереально отследить, когда кто-то нечестно решает. Школьники идут в туалет, что-то фоткают, отправляют сообщения, после чего им быстро-быстро все это решают, и они получают нужный результат.

Жалобы есть везде, во всех олимпиадах, которые имеют значение. Вот как только за результат какие-то плюшки идут либо самому ребенку, либо его учителям, либо директору школы, это происходит.

Разумеется, на Всероссийской олимпиаде по математике больше всего бонусов: там и личные выплаты большие, и очень часто судьба педагога сильно зависит от того, какие успехи у его учеников. А если все льготы отменить, понятно, что разрушится устоявшаяся годами система поступления через олимпиады. Простого решения здесь не видно, кроме того, что есть совершенно конкретные схемы вовлечения детей в воровство задач. Естественно, это всем организаторам сразу видно, дураков нет. Нужно, чтобы в эту же секунду подобные сайты моментально были заблокированы. Проект постановления у нас на руках, мы его сделали. Стандартная схема, что во Владивостоке это все сливается, потому что эти работы пишутся раньше, и дальше все всё знают, то есть в Москве за два часа до начала олимпиады все известно».

Операторы Telegram-чатов утверждают, что заранее получают доступ к заданиям и сразу их решают. Они заверяют, что над этим работают призеры и победили олимпиад прошлых лет, поэтому за результат ручаются. Решение заключительного этапа, за призовое место в котором можно поступить в вуз без экзаменов, стоит 20-30 тыс. руб. В прайс-листе есть и другие испытания рангом ниже. Их, как правило, проводят сами вузы. При этом есть и рынок услуг репетиторов, которые готовят к прохождению олимпиад, но это не такая серьезная проблема, рассказал проректор МГТУ им. Баумана Борис Падалкин. Впрочем, списывание и передачу готовых ответов организаторами он не исключает:

«Университеты проводят перечневые олимпиады. Действительно, судя по всему, есть какой-то рынок специалистов, которые предлагают свои услуги по подготовке к таким работам. Мы это видим, потому что несколько раз удаляли в дни открытых дверей тех, кто раздает рекламу. Другой вопрос, что олимпиада, например, которую мы проводим, довольно сложно устроена. Мало того, что там несколько этапов и льготы сможет получить только четвертая часть участников заключительного тура. К тому же нужно не просто работу хорошо написать и проект представить, но и сдать ЕГЭ как минимум на 75 баллов. Если говорить о случаях, что кто-то решил задания за студента, передал ответы, то за коллег я ручаться не могу, но мы у себя очень внимательно следим за происходящим.

В последние годы, конечно, фиксируется большое число попыток пользоваться техникой, телефонами, микронаушниками, это запрещено.

Что касается результатов учебы первокурсников, сейчас закончилась зимняя сессия, мы посмотрели оценки тех, кто поступал по общему конкурсу, и тех, кто поступал по олимпиадам. Их победители и призеры в среднем учатся лучше, чем те, кто шел по общим правилам».

В прошлом году в российских вузах увеличилось число абитуриентов-олимпиадников. Как писали «Ведомости», московский Физтех принял 3,5 тыс. победителей конкурсов, что на 40% больше, чем в 2023-м. В РАНХиГС наблюдали двукратный рост количества таких льготников.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова