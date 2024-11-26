Математику решено обновить и омолодить

Российские школы получат новые учебники по математике, физике, химии и биологии. Образовательные стандарты по этим предметам также будут обновлены, а учительский корпус ждет омоложение. С помощью этих мер чиновники намерены к 2030 году повысить качество математического и естественно-научного образования. Опрошенные “Ъ” эксперты предупреждают, что нововведения потребуют дополнительных бюджетных расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил «Комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года». Документ начали разрабатывать в феврале этого года, после заседания Совета при президенте по науке и образованию. В нем собраны и структурированы многочисленные предложения экспертного сообщества. Представляя план, господин Мишустин обозначил его цель: «Чтобы молодые люди поступали в профильные вузы с хорошими знаниями и приходили работать на российские предприятия достаточно квалифицированными».

Согласно документу, уже со следующего года не менее 10 тыс. учителей математики, физики, химии и биологии должны пройти повышение квалификации. К 2026 году планируется обновить школьные федеральные образовательные стандарты и программы по математике и естественным наукам, а к 2027 году — разработать для них новые учебники. План подразумевает расширение сети классов с углубленным изучением этих предметов, а также проведение профориентационных мероприятий на базе промышленных предприятий и вузов.

К 2026 году абитуриенты должны будут сдавать физику для поступления на все инженерные специальности. А к 2027 году будущих педагогов обяжут выбирать ЕГЭ именно по тому предмету, который они планируют преподавать детям. Отметим, изначально Минобрнауки планировало ввести эти требования уже в ближайшую приемную кампанию. Но после общественного обсуждения ведомство отложило реформу на несколько лет, чтобы у школьников хватило времени подготовиться к новым правилам (см. “Ъ” от 23 сентября).

В правительственном плане указано несколько критериев оценки успешности его выполнения. Так, к 2030 году доля выпускников, выбравших ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным предметам, должна увеличиться до 35% по сравнению с 2023 годом (тогда экзамены по профильной математике сдавали 45% выпускников, по биологии — 17%, по физике — 14%, по химии — 12%). К тому же сроку поставлена задача омоложения школьного корпуса преподавателей этих предметов: количество учителей в возрасте до 35 лет должно вырасти на треть. В Минпросвещения не успели оперативно ответить “Ъ”, сколько их было в стране в 2023 году.

Напомним, что предыдущий план мероприятий по развитию математического образования правительство утвердило в 2014 году. Завкафедрой инновационной педагогики МФТИ Иван Ященко считает, что за прошедшие десять лет «удалось сделать очень многое в этом направлении». Он особо отмечает расширение системы олимпиад, а также подготовку большого количества методических материалов. Но параллельно «стала очевидна» необходимость преподавания математики в связке с естественными науками, говорит эксперт.

«Появление этого документа сейчас, когда формируются планы и бюджеты нацпроектов,— сигнал, что на это будет выделено достаточно ресурсов»,— предполагает господин Ященко. Он отмечает, что многие пункты плана уже реализуются в регионах, выделивших на это достаточное финансирование: «Например, в Москве уже выполнены целевые индикаторы плана и разработаны механизмы преподавания этих предметов. Соответственно, есть примеры, на которые можно ориентироваться другим регионам. Если за этим планом последуют конкретные меры поддержки в регионах, в том числе финансовые, результата получится достигнуть в опережающем темпе».

Профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина также полагает, что основное внимание при реализации плана нужно уделить распределению ресурсов. «Успешные школы должны тиражировать свои практики преподавания математики и естественно-научных предметов. Например, проводить мастер-классы и летние школы»,— предлагает эксперт. Кроме того, важно обеспечить российские школы оборудованием для внедрения практико-ориентированных подходов, «которые важны именно в этих предметах». А вот создание новых учебных программ и пособий по математике и естественным наукам может оказаться непростой задачей, предупреждает она: «Обновление предметов гуманитарного цикла показало, что это длительный процесс. Уверена, что с точными науками легче не будет».

Полина Ячменникова