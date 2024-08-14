Минобрнауки дисквалифицирует олимпиадников

В Минобрнауки сообщили о разработке мер «по исключению ситуаций», когда большую часть выделенных бюджетных мест для поступления в вузы занимают победители и призеры олимпиад школьников. Для этого планируется сократить перечень олимпиад, дающих право на поступление без вступительных испытаний (БВИ). А для поступающих БВИ установят квоту — их количество не должно превышать 70% от общего числа бюджетных мест. Проект документа пока не опубликован, также неизвестно, когда именно изменения вступят в силу. Первый проректор Бауманки Борис Падалкин отмечает, что планы Минобрнауки актуальны, но надеется, что предварительно их обсудят с представителями вузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В среду в Минобрнауки сообщили, что разработаны «меры по исключению ситуаций, когда большинство бюджетных мест в вузах занимают победители и призеры олимпиад школьников». Теперь там планируют зачислять без экзаменов победителей и призеров олимпиад только за 11-й класс и перечневых олимпиад первого-второго уровня. Также речь идет о введении квоты для поступающих БВИ — их число не должно превышать 70% от числа бюджетных мест на направлении.

Сейчас победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников в течение четырех лет после победы в испытании могут поступить на бюджет в любой вуз. Также Минобрнауки ежегодно публикует перечень других олимпиад, дающих льготы при поступлении,— в 2024 году их было 87; они делились на три уровня. Победителей и призеров олимпиад первого уровня зачисляют БВИ, если они набрали не менее 75 баллов на ЕГЭ по профильному предмету. Часть вузов дает аналогичное поощрение или же может засчитать это достижение как 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету для олимпиадников второго уровня. Такие же правила действуют и для победителей и призеров третьего уровня. Вузы самостоятельно принимают решение о преференциях.

В этом году, по данным Рособрнадзора, поступившие БВИ заняли всего 2% от общего числа бюджетных мест. Тем не менее в ряде вузов возникла конфликтная ситуация. В Минобрнауки привели в пример Сеченовский университет, где после зачисления абитуриентов-льготников (инвалиды первой и второй групп, сироты, ветераны боевых действий, участники СВО и их дети, Герои РФ), а также поступающих по целевой квоте, оставшихся бюджетных мест оказалось меньше, чем олимпиадников, подавших на поступление по БВИ (“Ъ” писал об этом 8 августа). «Эта ситуация возникла из-за того, что приемные комиссии университетов предоставили право на зачисление без экзаменов для широкого перечня олимпиад школьников»,— уверены в Минобрнауки.

На запрос “Ъ” о подробностях новых правил в ведомстве пока не ответили. Проект документа министерство не публиковало. Не говорится и о сроках реализации планов.

Первый проректор МГТУ имени Баумана Борис Падалкин отмечает, что победителей и призеров олимпиад не так много, но проблема в том, что, «как правило, они выбирают одни и те же крупные и престижные вузы»: «И если в МГУ или СПбГУ много бюджетных мест, и олимпиадники рассеиваются по разным направлениям, то в МФТИ, где не такой большой прием, они занимают подавляющее большинство мест, похожая ситуация бывает в МГИМО и на гуманитарных направлениях ВШЭ». В Бауманке, по словам проректора, наблюдается большой наплыв олимпиадников на популярные направления, связанные с «информационными технологиями». «Распределение олимпиадников по разным направлениям, чтобы оставались места в общем конкурсе, требует большого искусства от сотрудников приемных комиссий, поэтому можно говорить, что мера сегодня актуальна»,— уверен господин Падалкин. Отдельно он замечает, что в общем конкурсе остается все меньше мест и из-за роста популярности целевых направлений. Господин Падалкин добавляет, что для ознакомления будущих абитуриентов с новыми правилами опубликовать их стоит хотя бы за год до начала их действия. «Полагаю, что эти планы Минобрнауки следует обсудить с вузами, чтобы найти оптимальное решение проблемы»,— считает проректор.

Отметим, ряд вузов, например ВШЭ и МФТИ, в случае когда количество олимпиадников превысило количество бюджетных мест, принимают решение обучать талантливых абитуриентов за счет средств самого вуза. В 2024 году после переговоров с Минобрнауки такое же решение пришлось принять и Сеченовскому университету.

Полина Ячменникова