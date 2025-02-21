Газа не сразу строится

Саудовская Аравия провела в пятницу неформальную встречу арабских лидеров, чтобы представить альтернативы плану президента США Дональда Трампа по расселению сектора Газа. Ее участники сфокусировались на предложении Египта, предполагающем реконструкцию анклава без эвакуации оттуда палестинцев. Между тем, пока страны региона обсуждают будущее зоны конфликта, сделка о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас» дает заметные сбои. Еврейское государство обвинило противника в подмене одного из погибших заложников, тела которых были возвращены домой накануне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палестинка, которая была вынуждена бежать в южную часть сектора Газа, собирает вещи, чтобы вернуться домой (Дейр аль-Балах, январь 2025 года)

Фото: Ramadan Abed / Reuters Палестинка, которая была вынуждена бежать в южную часть сектора Газа, собирает вещи, чтобы вернуться домой (Дейр аль-Балах, январь 2025 года)

Фото: Ramadan Abed / Reuters

К «неофициальной братской» встрече в Эр-Рияде, как ее окрестили хозяева мероприятия, присоединились члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (куда помимо самой Саудовской Аравии входят ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн), а также Иордания и Египет. Саммит стал первым региональным форумом, созванным, чтобы представить альтернативы противоречивой идее Дональда Трампа по расселению Газы.

Автором основного проекта выступил Египет, который, как утверждают источники эмиратского издания The National, предлагает разделить Газу на «безопасные зоны» с временным жильем. В них палестинцы будут поэтапно дожидаться восстановления постоянной инфраструктуры анклава. Каирский план, который, по предварительным оценкам, может обойтись в $50 млрд, предусматривает создание независимого палестинского агентства для координации и надзора за реконструкцией. В него должны войти политики-технократы, которые бы пользовались поддержкой всех групп влияния в Газе и на Западном берегу реки Иордан. Как рассказали источники издания Al-Araby Al-Jadeed, Каир выступает и за разоружение местных группировок, чтобы, с одной стороны, успокоить Израиль, а с другой — завоевать доверие международных доноров, которые, согласно замыслу, будут финансировать реконструкцию.

Впрочем, собеседники издания признают, что США и Израиль пока демонстрируют недоверие к альтернативным планам, считая, что это только поможет закреплению группировки «Хамас» в анклаве и возрождению ее боевого потенциала.

Одновременно с этим администрация Дональда Трампа не жаждет отказываться и от собственных идей, демонстрируя серьезный настрой превратить Газу в курортную зону. Как сообщили на днях источники The Wall Street Journal, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф уже обсудил с зятем президента США Джаредом Кушнером идею объединить ведущих девелоперов со всего мира для разработки плана реконструкции сектора и созвать в Белом доме специальную встречу с участием застройщиков и представителей рынка недвижимости.

Впрочем, первостепенной проблемой в настоящий момент является выполнение сделки о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». В четверг премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху обвинил группировку в нарушении договоренностей: вместо тела заложницы Шири Бибас, которое должно было быть возвращено в четверг вместе с останками ее малолетних сыновей Кфира и Ариэля, а также пожилого израильтянина Одеда Лившица «Хамас» передал Красному Кресту гроб с телом неизвестной жительницы Газы. К такому выводу пришли в Институте судебно-медицинской экспертизы в Абу-Кабире, куда передали тела четырех погибших.

«Жестокость чудовищ из "Хамаса" не знает границ. В неописуемом цинизме они даже не позволили Шири быть рядом со своими малышами, этими ангелами»,— заявил господин Нетаньяху. И следом пообещал «действовать решительно, чтобы вернуть Шири домой вместе со всеми нашими заложниками — и живыми, и погибшими». «Мы гарантируем, что "Хамас" заплатит полную цену за это жестокое и подлое нарушение соглашения»,— заявил глава израильского правительства.

В свою очередь, представители «Хамаса» объяснили подобные итоги судебно-медицинской экспертизы тем, что останки Шири Бибас смешались с останками других людей из-за израильского авиаудара по тому месту, где она содержалась. По версии боевиков, все четверо заложников погибли в результате неизбирательных бомбардировок.

Помимо этого, напряженности ситуации добавил и инцидент в пригороде Тель-Авива Бат-Ям: в четверг вечером там в нескольких автобусах сдетонировали взрывные устройства.

В результате никто не пострадал, но местные силовые структуры назвали произошедшее признаком подготовки к крупному теракту. Его организаторы, по мнению спецслужб,— выходцы из лагерей беженцев на Западном берегу реки Иордан. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к «оборонительным и наступательным операциям» в этом регионе, а общая служба безопасности Израиля («Шабак») в пятницу начала задерживать первых подозреваемых.

Между тем уже в эту субботу, согласно графику, Израилю должны передать группу из шести живых заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года. После этого еврейское государство и группировка «Хамас» должны будут перейти к дискуссии о второй фазе сделки. Она должна начаться 1 марта и будет направлена на достижение более устойчивого «режима тишины». При этом, говорят источники Axios, пока господин Нетаньяху не обсуждает подробные параметры этой фазы даже со своим кабинетом министров, опасаясь, что его расчеты преждевременно станут достоянием общественности.

Нил Кербелов