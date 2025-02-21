В Израиле остановили движение общественного транспорта после взрывов в автобусах

В пригороде Тель-Авива произошли взрывы в трех пустых автобусах, никто не пострадал. Еще два взрывных устройства были обезврежены. Власти подозревают, что речь идет о готовившемся теракте. Министр транспорта Израиля Мирьям Регев поручила остановить движение поездов и автобусов в стране, сообщает The Times of Israel.

Два взрыва прогремели вчера поздно вечером, 20 февраля, на автобусной стоянке в Бат-Яме, к югу от Тель-Авива, третий — в депо в центре Бат-Яма. В других местах обезвредили еще две бомбы. Утверждается, что на одном из невзорвавшихся устройств весом 5 кг было написано «Месть из Тулькарема» — это город на Западном берегу, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) недавно провела крупномасштабную контртеррористическую операцию.

Начальник полиции Тель-Авивского округа Хаим Саргароф заявил, у всех пяти взрывных устройств были таймеры, и взрывы должны были произойти одновременно сегодня утром, 21 февраля, во время движения автобусов. По его словам, бомбы, судя по всему, были самодельные, и пока полиция пытается выяснить, сколько человек причастны к подготовке теракта.

Глава Минобороны Исраэль Кац возложил вину на «палестинские террористические организации». Он поручил ЦАХАЛу активизировать операции на Западном берегу — в частности, в лагерях беженцев, и пообещал «преследовать террористов до самого конца и уничтожить террористическую инфраструктуру».

О войне Израиля с палестинским движением «Хамас» — в материале «Ъ» «"Хамас" выставил гробы на сцену».