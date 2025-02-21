«Орешник», литий и полимеры: о чем говорил Путин на Форуме будущих технологий
Президент Владимир Путин посетил пленарное заседание Форума будущих технологий. В этом году тема дискуссии — новые материалы и химия. Господин Путин рассказал о стоящих перед Россией вызовах и задачах, будущем науки, порассуждал о полетах на Марс и пошутил про выращивание бананов. Главные тезисы — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании форума
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О советском наследии, суверенитете, добыче и вызовах
- Стыдно, что советское наследие в области химической промышленности после распада СССР было растрачено и растранжирено.
- Надо добиться превосходства в области химии и создании новых материалов, предлагать конкурентные и по цене, и по качеству инновационные решения и продукты.
- Нужны собственные, уникальные технологические ключи для экспорта продукции самых высоких стандартов.
- Надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл.
- Надо самим добывать редкоземельные металлы, в том числе литий.
- Россия уже в ближайшие годы сможет нарастить выпуск полимеров благодаря новым предприятиям.
- Другие страны «обскакали» Россию в двигателестроении, но это хороший вызов.
- В России ведется разработка подводных атомных газовозов.
О финансировании науки, санкциях и отечественном
- Россия будет развивать механизмы поддержки частных инвестиций в исследования и разработки.
- Финансирование науки следует нарастить до 2% ВВП.
- Инвестиции российских компаний в развитие производств новых материалов и химии могут составить около 1 трлн рублей.
- Национальным производителям нужно обеспечить преференции в случае возвращения на рынок западных компаний, но в рамках ВТО.
- Санкции сыграли стимулирующую роль для российских компаний. Отечественные решения часто эффективнее зарубежных.
Об успехе «Орешника» и СКИФе
- Вот весь мир говорит про «Орешник». А материалы-то какие! Температура на боевых головках «Орешника» соответствует температуре на поверхности Солнца.
- Россия планирует запустить установку СКИФ в ближайшее время, приглашает зарубежных партнеров сотрудничать.
О сенсорах
- Сфера сенсоров — чрезвычайно важное направление с широким спектром применения. Но иногда нос — самый простой прибор для оценки состояния окружающей среды.
- Разработка в России сенсоров, выявляющих на ранней стадии заболевания по анализу дыхания,— революция.
О биоэкономике
- Неслучайно в центре особого внимания сейчас передовые решения в сфере генетики, био- и природоподобных технологий, а также создания материалов, которые воспроизводят процессы живых систем. Эта тема важнейшая, ключевая с точки зрения качества глобального роста.
О выращивании бананов
- Когда сельхозпроизводители нас упрашивали: «Только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделаем». Ну кроме бананов, конечно. Но и бананы тоже начали выращивать. Дороговато, правда, но ни к чему.
О полетах на Марс
- Возможно ли долететь на Марс живой клетке и вернуться назад? Некоторые коллеги говорят, что это невозможно в силу того, что аппарат получается такой огромный, что его не запустить и не транспортировать туда даже с помощью разрабатываемых нами ядерных двигателей для космоса. Других материалов нет, которые защищали бы биологический материал, живую клетку.
Поручения
- Надо создать надведомственный механизм управления проектами техразвития.
- Надо создать механизмы регулирования данных для развития ИИ.
- Надо определить научные организации, которые будут внедрять технологии будущего.
- Надо создать платформу для контактов науки и промышленности.