«Орешник», литий и полимеры: о чем говорил Путин на Форуме будущих технологий

Президент Владимир Путин посетил пленарное заседание Форума будущих технологий. В этом году тема дискуссии — новые материалы и химия. Господин Путин рассказал о стоящих перед Россией вызовах и задачах, будущем науки, порассуждал о полетах на Марс и пошутил про выращивание бананов. Главные тезисы — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании форума

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании форума

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О советском наследии, суверенитете, добыче и вызовах

Стыдно, что советское наследие в области химической промышленности после распада СССР было растрачено и растранжирено.

Надо добиться превосходства в области химии и создании новых материалов, предлагать конкурентные и по цене, и по качеству инновационные решения и продукты.

Нужны собственные, уникальные технологические ключи для экспорта продукции самых высоких стандартов.

Надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл.

Надо самим добывать редкоземельные металлы, в том числе литий.

Россия уже в ближайшие годы сможет нарастить выпуск полимеров благодаря новым предприятиям.

Другие страны «обскакали» Россию в двигателестроении, но это хороший вызов.

В России ведется разработка подводных атомных газовозов.

О финансировании науки, санкциях и отечественном

Россия будет развивать механизмы поддержки частных инвестиций в исследования и разработки.

Финансирование науки следует нарастить до 2% ВВП.

Инвестиции российских компаний в развитие производств новых материалов и химии могут составить около 1 трлн рублей.

Национальным производителям нужно обеспечить преференции в случае возвращения на рынок западных компаний, но в рамках ВТО.

Санкции сыграли стимулирующую роль для российских компаний. Отечественные решения часто эффективнее зарубежных.

Об успехе «Орешника» и СКИФе

Вот весь мир говорит про «Орешник». А материалы-то какие! Температура на боевых головках «Орешника» соответствует температуре на поверхности Солнца.

Россия планирует запустить установку СКИФ в ближайшее время, приглашает зарубежных партнеров сотрудничать.

О сенсорах

Сфера сенсоров — чрезвычайно важное направление с широким спектром применения. Но иногда нос — самый простой прибор для оценки состояния окружающей среды.

Разработка в России сенсоров, выявляющих на ранней стадии заболевания по анализу дыхания,— революция.

О биоэкономике

Неслучайно в центре особого внимания сейчас передовые решения в сфере генетики, био- и природоподобных технологий, а также создания материалов, которые воспроизводят процессы живых систем. Эта тема важнейшая, ключевая с точки зрения качества глобального роста.

О выращивании бананов

Когда сельхозпроизводители нас упрашивали: «Только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделаем». Ну кроме бананов, конечно. Но и бананы тоже начали выращивать. Дороговато, правда, но ни к чему.

О полетах на Марс

Возможно ли долететь на Марс живой клетке и вернуться назад? Некоторые коллеги говорят, что это невозможно в силу того, что аппарат получается такой огромный, что его не запустить и не транспортировать туда даже с помощью разрабатываемых нами ядерных двигателей для космоса. Других материалов нет, которые защищали бы биологический материал, живую клетку.

Поручения