Путин предложил создать механизмы регулирования данных для развития ИИ

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости регулирования массивов данных для развития искусственного интеллекта (ИИ). Для этого он предложил создать соответствующие механизмы нормативно-правового регулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У исследователей, инженеров должен быть необходимый массив данных о существующих материалах и их компонентах. Предлагаю выстроить механизмы нормативно-правового регулирования их оборота, включая сбор, хранение, обработку, передачу и использование»,— сказал господин Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий (цитата по сайту Кремля).

Летом в Евросоюзе вступил в силу первый в мире закон, регулирующий разработку и применение ИИ. Еврокомиссия считает, что этот закон должен одновременно стимулировать развитие ИИ в ЕС и обеспечивать защиту основных прав людей.

Подробнее о регулировании ИИ — в материале «Ъ» «Интеллект в законе».