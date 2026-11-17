Ягр впервые вышел на лед и взял в руки клюшку в 4 года. В 1988 году, когда ему было 16 лет, он начал профессиональную карьеру в родном городе Кладно. Там он провел свой первый сезон, выступая за одноименный хоккейный клуб. Вскоре на него обратили внимание тренеры сборной Чехословакии и пригласили на чемпионат мира 1990 года