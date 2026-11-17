Двукратный обладатель Кубка Стэнли Ягр хочет провести прощальный матч летом
Чешский нападающий Яромир Ягр планирует провести прощальный матч летом 2027 года. Об этом хоккеист рассказал в интервью Denik Sport.
«Я хотел бы привлечь действительно высококлассных игроков, бывших товарищей по команде, а также игроков, которые все еще активны, чтобы игра проходила на высоком уровне. Я не хочу, чтобы люди смотрели на кучу стариков, которые с трудом передвигаются по льду»,— сказал 54-летний спортсмен.
На драфте НХЛ 1990 года форвард был выбран «Питсбургом» под общим пятым номером. В составе команды он завоевал два Кубка Стэнли (1991, 1992). Также в НХЛ он играл за «Вашингтон», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флориду» и «Калгари». В списке лучших бомбардиров в истории лиги Ягр занимает второе место — в 1773 матчах он набрал 1921 (766 шайб + 1155 передач) очко. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (2857 очков).
Вместе со сборной Чехии хоккеист стал олимпийским чемпионом (1996) и дважды выиграл чемпионат мира (2005, 2010). В сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 год Яромир Ягр представлял омский «Авангард». С 2018 по 2026 год выступал за чешский «Кладно», где начинал карьеру.