Путин: Россия должна сама добывать литий

Президент России Владимир Путин заявил, что без добычи лития невозможно развитие государства. Россия должна самостоятельно добывать этот металл, считает он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад»,— сказал господин Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий (цитата по сайту Кремля).

Раньше Россия закупала литий в Латинской Америке, однако импортировать металл стало сложно из-за санкций. В Минпромторге рассказывали о 17 перспективных месторождениях металла, большая часть которых сосредоточена в Мурманской области, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Литий становится еще более редким».