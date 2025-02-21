«Дальполиметалл» попал под арест

Имущество одного из крупнейших производителей свинца ГМК «Дальполиметалл» арестовано. Власти прежде указывали, что в составе владельцев есть иностранцы из недружественных стран. Суд принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры в минувший понедельник, 17 февраля, пишет РБК. В качестве ответчиков указаны три компании, зарегистрированные на Кипре. Среди них также числится и бизнесмен, бывший депутат Госдумы Эдуард Янаков. «Дальполиметалл» находится в Приморском крае. Губернатор региона Олег Кожемяко прежде допускал, что промышленный комплекс может вернуться в госсобственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Что известно о предприятии и в чем суть претензий Генпрокуратуры? Об этом — в справке “Ъ FM”:

«Дальполиметалл» — горно-металлургический комплекс в Приморском крае, выпускающий свинцовый и цинковый концентраты. В 2023 году выручка предприятия достигла 3,5 млрд руб. при чистом убытке в 165 млн руб. По состоянию на тот момент в капитале предприятия состояли три акционера: Mimoro Constructions Ltd, Wanester Management Limited и Chanam Limited. Все они были зарегистрированы на Кипре. С марта 2024 года Chanam Limited перерегистрирована в России. При этом с 2022 года она напрямую принадлежит бизнесмену Эдуарду Янакову. Он стал совладельцем «Дальполиметалла» еще в 2009-м, когда связанная с ним «Русская горнорудная компания» приобрела контрольный пакет акций. Ранее, с 2008-го по 2011 год, Янаков был депутатом Госдумы от Амурской области, а также фигурировал как акционер нескольких других промышленных и горнодобывающих компаний. В 2024 году губернатор Приморского края Олег Кожемяко подтверждал, что в составе владельцев есть иностранцы из недружественной страны. Поэтому власти не могут оказывать поддержку таким инвесторам.

С начала года в отношении сразу нескольких экономически значимых предприятий стартовали разбирательства в судах из-за того, что среди владельцев фигурируют иностранцы. Одним из примеров стал иск к аэропорту Домодедово. По данным “Ъ”, этому также предшествовала проверка порядка приватизации объектов. Кроме того, под внимание властей попали компании «Русский стандарт», «Руст Россия» и нефтесервисный холдинг «Борец».

И подобных разбирательств будет становиться только больше, отмечает управляющий партнер коллегии адвокатов «Железников и партнеры» Александр Железников: «Генпрокуратура в ходе проверки выявила нарушения при приватизации данных предприятий. И это действительно далеко не первая подобная акция правового характера. Государство проводит ряд мероприятий, направленных на реприватизацию активов, которые Генпрокуратура признала приватизированными незаконно. Очевидно, что при проверке были выявлены нарушения, и они настолько серьезные, что Генпрокуратура сочла возможным обратиться с иском в судебные инстанции. Поскольку необходимо избежать отчуждения этих спорных активов, был наложен арест.

Тенденция к пересмотру приватизационных сделок, совершенных в 1990-е и даже 2000-е годы,— это целое направление в деятельности надзорных органов, в частности, прокуратуры. Полагаю, эта тенденция в целом установлена на самом высшем уровне. Мы еще увидим не одну и не две, и не три пересмотренных сделки приватизированных предприятий».

Похожий сценарий произошел в деле с участием групп «Селигдар» и «Русские фонды», сообщает РБК. Тогда арест 5% акций был введен в качестве обеспечительной меры, однако владельцы обжаловали решение суда, и решение об аресте не вступило в силу. Тем не менее в случае с «Дальполиметаллом» положительный для бенефициаров исход маловероятен, предполагает партнер Адвокатского бюро NSP Александр Некторов: «Здесь у бенефициаров довольно низкие шансы отстоять бизнес, по крайней мере, в суде первой инстанции. По текущей практике, которая сформировалась в России, обычно активы изымаются за одно судебное заседание. Как правило, весь судебный процесс длится не более чем два месяца, что является нонсенсом для российского правосудия.

Первые инстанции большей частью встают на сторону Генеральной прокуратуры. Это не значит, что нужно все бросить и не бороться против этого, естественно, нужно бороться, потому что в вышестоящих инстанциях шансы могут быть.

Но на самом деле положительных кейсов просто по пальцам пересчитать. Было дело в отношении завода "Исеть": Верховный суд отменил решение нижестоящих судов и отправил рассмотрение дела на новый круг в первую инстанцию. Но в первой же инстанции суд все равно вынес решение о национализации предприятия. Я не могу сказать, что есть устойчивая практика отмены решения в вышестоящих судах».

Как пишет РБК, в начале февраля в рамках дела о банкротстве в отношении «Дальполиметалла» была введена процедура наблюдения.

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Елизавета Скобцова, Анрей Дубков