Отсчет срока давности имеет значение

Президент поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации. В середине декабря 2024 года Владимир Путин встретился с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей. И, как пишет РБК, бизнесмены предложили поправки, направленные на защиту активов, приватизированных в 1990-е. Новшества могут коснуться дел о нарушениях в процедуре приватизации и сроков давности, которые в них применяются. В РСПП предлагают отсчитывать их с момента регистрации права собственности, а не со дня, когда, например, прокуратура узнала о нарушении. Вместе с тем ранее Конституционный суд решил, что по искам об изъятии коррупционного имущества сроков давности быть не может.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Что это значит для владельцев приватизированных активов? На этот вопрос ответил управляющий партнер юридической фирмы BMS Алексей Матюхов: «На практике эти моменты периодически являются спорными. Обвинитель всегда пытается настоять, что нам нужен максимальный срок, те же самые 10 лет, и именно с момента выявления нарушения. Защищающаяся сторона пытается изменить эту трактовку. Но если в нормативных актах будет прямо указываться, что для таких случаев отсчет начинается именно с момента события, в частности, с момента перехода прав собственности, то это, безусловно, будет играть на руку тем компаниям, которые в приватизации участвовали, то есть снижать для них риск деприватизации.

Безусловно, это хотя бы в незначительной, а может быть, и в значительной степени сделает ситуацию более прозрачной и прогнозируемой, хотя бы в какой-то мере уменьшит возможность злоупотреблений.

Но, конечно, не решит эту проблему полностью. Если команда будет спущена сверху, то задача будет решена тем или иным образом, невзирая на эту дополнительную новацию в регуляторике».

Сложность в том, что многие не делают разницы между приватизацией, конфискацией и национализацией, отмечает управляющий партнер юридической фирмы «Бартолиус» Юлий Тай. По его словам, у прокуратуры останется немало инструментов для изъятия активов: «Конституционный суд внятно, четко и однозначно высказался по вопросам приватизации и о том, как должны исчисляться сроки, — в соответствии с ныне действующим гражданским законодательством. А там есть два варианта: общий трехлетний срок и для ничтожных сделок — максимальный 10-летний.

Любые дописки, уточнения не требуются, потому что если Генеральная прокуратура будет читать гражданское законодательство так, как оно написано, то и проблемы не будет. При этом с правовой точки зрения деприватизация — это одно, национализация — другое, а конфискация — третье. Но для простых людей, не юристов, это все одно и то же. Вот если собственность была частной, а ее отобрали любыми путями, то это и называется всеми этими словами одновременно.

Если Генеральная прокуратура будет находить какие-то другие основания, то все равно это не поможет. Конституционный суд отказался от исковой давности применительно только к институту так называемых антикоррупционных исков.

И если они будут заявлять и идти этим путем, то это поправка ничем не помогает. Если они будут придумывать еще и не деприватизацию, не антикоррупционные основания, а еще что-то третье, а уже изобретены три-пять разновидностей новых исков, тогда эта поправка тоже никак не помогает».

Юридическая компания NSP насчитала 20 исков об изъятии активов за последние пару лет, речь идет только о процедуре деприватизации.

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Илья Сизов