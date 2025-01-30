Доли ООО «ДМЕ Холдинг», управляющего одним из крупнейших аэропортов страны — Домодедово, могут отойти государству. Соответствующий иск в арбитражный суд Московской области подала Генпрокуратура, посчитав, что бенефициары компании Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранные гражданства, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического предприятия. «Ъ» опросил юристов относительно перспектив разбирательства.

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Иван Бабин, адвокат, руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль»:

— На сегодня споры о деприватизации заканчиваются в пользу государства в 99,9% случаев. Прокуратура использует три инструмента в спорах о деприватизации: это ссылка на «коррупционное приобретение актива», восстановление корпоративного контроля в случаях нарушения порядка приватизации, а также изъятие актива в случаях продажи иностранному инвестору компании-стратега без соответствующего разрешения. При этом практика последних лет показывает, что иностранная регистрация не защищает от иска прокуратуры, а в спорах относительно компаний-стратегов, наоборот, является основанием иска.

Евгений Строганов, старший юрист консалтинга Legal Principles:

— Ответчики в подобных делах сталкиваются с двумя типами сложностей. В первую очередь, это определение истечения срока исковой давности, поскольку органы прокуратуры настаивают, что основанием для подачи искового заявления считаются материалы прокурорской проверки, а следовательно, срок считается с момента, когда государство узнало о незаконной приватизации. Но если органами власти ранее рассматривался вопрос о праве собственности на тот или иной актив, то у ответчика будет возможность доказать пропуск сроков исковой давности истцом.

Однако если требования органов прокуратуры и обнаруженные ими нарушения будут затрагивать коррупционную составляющую, то срок исковой давности не будет иметь значения. Осенью 2024 года Конституционный суд РФ указал на фактическое отсутствие сроков исковой давности применительно к коррупционным делам.

Второй проблемой для ответчика становится сложность доказывания добросовестности приобретения приватизированного актива. На практике суды отказывают в признании приобретателя и всех последующих собственников добросовестными на основании того, что актив выбыл из федеральной собственности против воли последнего, в результате ничтожной сделки.

Офшоризация прежде считалась подходом для укрытия активов. Но сейчас механизмы по возврату активов государству выработаны и широко поддерживаются судебной практикой. Впрочем, оценивать перспективы настоящего спора достаточно проблематично: если собственнику удастся доказать законность приватизационных действий, применить сроки исковой давности, а также доказать ошибочность выводов органов прокуратуры, то благоприятный для него исход возможен.

Ярослав Ковалев, юрист адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры»:

— По результатам рассмотрения аналогичных дел с участием прокуратуры можно предположить, что суды отклонят любые заявления собственника о пропуске прокуратурой срока исковой давности. Основанием для отклонения заявлений как раз и послужит тот факт, что нарушения были выявлены только в ходе проверки.

При этом, исходя из публичных сведений о самой процедуре приватизации аэропорта, она не является стандартной передачей из государственной в частную собственность, которая происходит при приватизации. Аэропорт перешел в частную собственность посредством покупки множества объектов, которые первоначально сдавались в аренду. Скорее всего, в ходе проверки были выявлены нарушения при заключении таких договоров аренды и/или заключенных впоследствии договоров купли-продажи объектов.

В случае же если суд найдет позицию прокуратуры обоснованной, согласится с выявленными нарушениями и предметом иска и удовлетворит иск, то последующее обжалование решения текущим собственником с высокой вероятностью не станет препятствием для его вступления в законную силу.

Исходя из числа лиц, которых прокуратура указала в качестве ответчиков, часть объектов аэропорта может принадлежать иностранным компаниям. Но данное обстоятельство не играет существенной роли в вопросе возврата аэропорта в госсобственность. По международному частному праву к отношениям с недвижимостью применяется право страны, на территории которой это недвижимое имущество расположено.

Не играет особой роли и переход ряда компаний, которые участвуют в управлении аэропортом Домодедово, под управление МКООО «Эрпорт менеджмент компани лимитед», которое в июне 2023 года стало участником реестра специального административного района на острове Октябрьском в Калининградской области. При истребовании имущества из чужого незаконного владения значение имеет, правомерно или нет имущество выбыло у первого собственника, а также законность приобретения титула текущим собственником.

Айгуль Абдуллина