Батальон «Восток» из ДНР войдет в спецназ Росгвардии

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что в связи с необходимостью интегрироваться в российский силовой блок его подразделение перейдет под руководство Росгвардии. По его словам, «Восток» станет основой спецназа Росгвардии в ДНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Аверин / РИА Новости Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Как рассказал Александр Ходаковский, помимо Росгвардии, у «Востока» было много «альтернативных возможностей», однако выбор остановился именно на этом ведомстве. «Мы увидели людей, цели и задачи которых полностью соответствуют нашим представлениям о нашем предназначении. Теперь "Восток" станет основой спецназа Росгвардии в новом территориальном органе, который создается в Донецкой народной республике»,— написал господин Ходаковский в Telegram.

Он также призвал всех желающих из других российских регионов присоединяться к подразделению, поскольку «местный ресурс уже почти выжат досуха».

«Восток» был сформирован в мае 2014 года из движения «Патриотические силы Донбасса», созданного им в марте того же года. Александр Ходаковский раньше был командиром спецподразделения «Альфа» управления СБУ Донецкой области.

Как говорил врио ДНР Денис Пушилин, тогда бывший председателем президиума Верховного совета республики, в интервью газете The Washington Post, батальон был сформирован из местных ополченцев. По сообщениям украинских СМИ, в батальон входили бывшие сотрудники украинских спецслужб — «Альфа» и «Беркут». В последствии «Восток» вошел в состав внутренних войск ДНР.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина