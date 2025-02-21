Россия готова снабжать Boeing титаном при желании США

Россия открыта к сотрудничеству по продаже титана американской авиастроительной корпорации Boeing, если вторая сторона захочет его закупать, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. Boeing ушел с российского металлургического рынка три года назад.

«Что касается сотрудничества с Boeing, оно было традиционным долгое время, до специальной военной операции. Когда Boeing принял решение выйти из титановой долины, где собственно были созданы и мощности соответствующие по обработке первичного титана, они закупали в большом количестве не просто "болванки", а готовые изделия, готовые детали для своего самолета. Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать»,— цитирует ТАСС господина Мантурова.

По поводу возвращения в Россию авиатехники Boeing первый вице-премьер уточнил, что такого предложения со стороны США не поступало. Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что у него нет информации о том, что будет ли Boeing вновь продавать самолеты в Россию.

Boeing объявил о прекращении закупок титана в РФ в 2022 году. Тогда же о своем уходе сказала британская компания Rolls-Royce, которая производит двигатели для Airbus и Boeing. Тем не менее импорт продолжался на протяжении всего года и увеличился с $5 млн до $6,7 млн. Поставки также отмечались в апреле 2023 года.

Подробнее о возможном возвращении ушедших компаний — в материале «Ъ» «Бренды продвигаются обратно».