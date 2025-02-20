Кремль не располагает информацией о возвращении Boeing в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о возможном возвращении авиастроительной компании Boeing в Россию. По его словам, российские власти не видели таких заявлений от представителей американской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы не располагаем (такой.— "Ъ") информацией и нигде не видели ни одного заявления представителя компании Boeing об этом. Соответственно, здесь какие-то рассуждения вряд ли уместны»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Так он ответил на вопрос, готова ли Россия допустить компанию на свой рынок в случае потенциального возвращения.

О возобновлении работы Boeing в России ранее писал Telegram-канал Shot. По его информации, Boeing намерена разрешить российским авиакомпаниям закупать самолеты, а также наладить поставки запчастей на отечественный рынок. Взамен, согласно данным канала, американской компании могут открыть доступ к российскому титану.

О перспективах возвращения ушедших компаний — в материале «Ъ FM» «Бренды продвигаются обратно».