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Коммерсантъ FM
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США вышли из Совета ООН по правам человека

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека, передает Sky News. Также американский президент приостановил будущее финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США также вышли из Совета ООН. Тогда такое решение объяснялось несогласием с критикой со стороны других членов организации в отношении Изралия. При этом господин Трамп уточнял, что выход США не означает «отступление от обязательств в области прав человека».

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена приостановила финансирование БАПОР в январе 2024 года. Как утверждает Израиль, некоторые сотрудники агентства связаны с исламистскими группировками, в том числе с палестинским движением «Хамас». Закон о запрете деятельности агентства на израильской территории вступил в силу 30 января.

Подробнее об указах президента США — в материале «Ъ FM» «Указ указом погоняет».

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