ФАС проверит логистические центры «Светофора»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку логистических центров сети дискаунтеров «Светофор» на предмет соблюдения требований закона о торговле (ст. 9 и 13 №381-ФЗ). Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства. Поручение служба направила в свои территориальные органы.

«Антимонопольные органы изучат договоры поставки на предмет соблюдения логистическими центрами сроков оплаты продовольственных товаров, запретов на возврат товаров со сроком годности до 30 дней и навязывание условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней»,— заявили в пресс-службе ФАС.

Также служба проверит выполнение запретов на возмещение поставщиками затрат на утилизацию и расходов, не связанных с исполнением договора поставки и последующей реализацией конкретной партии. В случае выявления нарушений региональные управления ФАС примут меры антимонопольного реагирования.

С требованием провести проверку сети дискаунтеров в ФАС ранее обратился депутат Госдумы Сергей Лисовский. Поводом стали жалобы на невыгодные условия для поставщиков, включая утилизацию товаров с истекшим сроком годности за их счет.

Подробнее об этом — в материале «У "Светофора" замаячила проверка».