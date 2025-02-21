Израиль обвинил «Хамас» в нарушении соглашения о передаче тел заложников

Израиль опознал тела двух детей, переданных ему накануне палестинским движением «Хамас». Вместе с ними выдали тело их матери, но Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что это не она, и опознать погибшую женщину пока не удалось.

ЦАХАЛ подтвердил, что двое детей — двухлетний Кфир и пятилетний Ариэль. По версии израильской стороны, мальчики «были зверски убиты террористами в плену в ноябре 2023 года». Однако вместо их матери, Шири Бибас, было выдано тело неизвестной женщины, заявили в пресс-службе армии.

«Было установлено, что полученное тело не принадлежит Шири Бибас... Это крайне серьезное нарушение со стороны террористической организации "Хамас", которая обязана по соглашению вернуть четырех погибших заложников. Мы требуем, чтобы "Хамас" вернул Шири домой вместе со всеми нашими заложниками»,— сказано в пресс-релизе.

По состоянию на вчерашний день, 20 февраля, «Хамас» освободил 19 живых израильских заложников, в том числе имеющего гражданство РФ и Израиля Александра Труфанова. 22 февраля планируется отпустить еще шесть человек, а до 2 марта, когда истекает срок первого этапа сделки, «Хамас» обязался выдать тела еще четырех погибших. При этом «Хамас» отвергает требование Израиля о разоружении и выводе войск из сектора Газа.

Подробности — в материале «Ъ» «"Хамас" выставил гробы на сцену».