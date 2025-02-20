«Хамас» передал Красному Кресту тела погибших в плену двоих детей и их матери

Палестинское движение «Хамас» и «Исламский джихад» передали Красному Кресту тела 33-летней Шири Бибас и ее сыновей (двухлетнего Кфира и пятилетнего Ариэля), а также Одеда Лифшица, похищенного из кибуца Нир-Оз в возрасте 83 лет. По утверждению палестинских боевиков, все четыре заложника погибли в результате израильских авиаударов в секторе Газа.

На месте передачи останков — в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа — собрались тысячи людей, включая боевиков «Хамаса» и других палестинских группировок, передает Associated Press. Израильские военные, которые уже получили гробы с телами, позднее проведут церемонию под руководством раввина, а затем транспортируют тела в национальный центр судебной медицины «Абу Кабир» в Тель-Авиве.

Кфиру Бибасу было девять месяцев, когда боевики «Хамаса» вторглись в дом его семьи 7 октября 2023 года, а его брату Ариэлю — четыре года. Их отец Ярден Бибас был похищен в тот же день, но его удерживали в плену отдельно от членов семьи. Мужчину освободили в феврале текущего года в рамках первого этапа сделки «Хамаса» и Израиля. Власти Израиля настаивают, что ЦАХАЛ не причастен к гибели заложников, а причину их смерти предстоит установить.

К 20 февраля «Хамас» освободил 19 живых израильских заложников (включая имеющего гражданство России и Израиля Александра Труфанова). 22 февраля, как ожидается, будут отпущены шесть человек, а до 2 марта, когда истекает срок первого этапа сделки, палестинские боевики должны передать тела еще четырех погибших.

О реализации мирной сделки — в материале «Ъ» «''Хамас'' останется невыездным».

Лусине Баласян