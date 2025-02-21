Калужский губернатор показал фото российского кроссовера Tenet

АГР ХОЛДИНГ и китайская Defetoo подписали соглашение о партнерстве для создания нового автомобильного бренда TENET, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он опубликовал в Telegram первое фото одноименного авто.

Подписание документа состоялось вчера, 20 февраля. По словам господина Шапши, машина разработана «специально для российских условий». Он охарактеризовал автомобиль как «надежный, комфортный, технологичный».

Сейчас идет подготовка к запуску производства. Серийный выпуск машин планируется начать во втором квартале 2025 года. «Для Калужской области это важный проект. Для развития экономики, роста объемов промпроизводства, новых налоговых поступлений в бюджет»,— добавил губернатор.

О том, что бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге ООО «АГР» запускает новый отечественный бренд TENET, стало известно 12 февраля. Предприятие анонсировало сборку новых машин на своем сайте, но никаких подробностей об автомобиле не приводилось.

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