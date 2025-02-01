«Китайцы» уходят незамеченными

Два десятка китайских автомобильных брендов уйдет из России до конца года. Таким прогнозом с “Ъ FM” поделились в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Там отметили, что многие автосалоны сейчас отказываются от работы с малоизвестными и невостребованными марками из КНР. Компания «Рольф», например, разорвала контракты с Baiс и Kaiyi. Портал Drom оценил эффективность работы дилеров, подсчитав продажи разных машин на базе данных «Автостата». Оказалось, что если в каждый из осенних месяцев партнеры Haval реализовали в среднем по 109 машин, то автомобилей Ora, FAW и Forthing «уходило» менее чем по две штуки.

Из-за переизбытка брендов на российском рынке многие «китайцы» будут его покидать, говорит глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По его мнению, потребители этого не заметят: «В 2024 году на российском рынке работало 66 китайских брендов. Всего представлено около 120, это слишком много. Но и китайских марок среди них тоже предостаточно. Например, в Америке рынок составляет примерно 15-16 млн. экземпляров, и там представлено всего 45 брендов, включая американские.

Для того, чтобы каждый бренд чувствовал себя эффективно и результативно на территории страны, нужно, чтобы была определенная емкость. А для этого нужно продавать хотя бы 100 тыс. автомобилей. Только у пяти китайских брендов получилось: Geely, Chery, Haval, Changan и потихоньку приближается GAC. Остальные бренды пока еще далеки от таких результатов. Среди 66 примерно 20-30 продают вообще 1 тыс. штук или чуть больше. В 2025 году мы обязательно увидим исход отдельных брендов, наверное, порядка 20.

Это будут китайские производители, которые продают около 1 тыс. автомобилей в год. Для рынка в этом нет ничего страшного».

Сейчас доля продукции из КНР на отечественном авторынке составляет порядка 60%, российских — около 30%. Может ли исход китайских марок повлиять на перераспределение этих долей? Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков не ждет радикальных изменений в обозримом будущем: «На мой взгляд, колебания обязательно будут. Если у АвтоВАЗа в 2024 году почти 28% рынка новых автомобилей, на этой волне, конечно, этот показатель может подрасти до 30%, может быть, даже перевалит за 30%. Но гигантских изменений ждать не стоит, плюс-минус несколько процентов, которые, конечно, тоже важны, потому что за них идет борьба».

Согласно прогнозу ассоциации дилеров, в 2025 году совокупные продажи новых легковых авто в России сократятся по сравнению с 2024-м на 15% и составят 1,4 млн штук. Однако, некоторые аналитики считают, что снижение может быть и более серьезным — на 25%, то есть до уровня 1,3 млн машин. Такая оценка вполне может оправдаться, полагает учредитель автоцентра «Долавто» Сергей Климов: «Прогноз этот вполне вероятен. В 2022-м был шок, в 2023-м люди приходили в себя, и дилеры увеличивали продажи, набирали пакеты различных брендов.

Но 2024 год все-таки показал, что пришло некое отрезвление, и продажи начали стабилизироваться. Что будет дальше, оценить сложно, все зависит от внешних факторов. Для нашей отрасли это финансовая политика государства и политические события, которые сейчас могут внести изменения.

Поэтому вполне разделяю опасения экспертов, которые сейчас от 2025 года ничего хорошего для отрасли не ждут».

Ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» сообщила, что из 4 тыс. компаний по итогам прошлого года около 60% не получили прибыли либо сработали в убыток. На этом фоне эксперты считают, что в 2025 году до трети дилеров могут уйти с рынка или сменить портфель брендов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский