«Автомобильный завод АГР» запускает новый бренд TENET

Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге ООО «АГР» запускает новый отечественный бренд TENET. Предприятие анонсировало сборку новых машин на своем сайте.

Компания разместила снимок автомобиля, накрытого темными полотном, поэтому внешний вид модели пока не раскрывается. Также не приводятся детали по характеристикам будущих автомобилей, нет сведений о сроках начала продаж.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что автопром Петербурга занял 5,2% в общероссийском производстве легковых автомобилей.

Татьяна Титаева