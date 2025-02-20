Лавров пожал руку главе МИД Норвегии на полях саммита G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялся рукопожатием с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Айде в кулуарах заседания глав внешнеполитических ведомств G20 (СМИД) в Йоханнесбурге. В ЮАР господин Лавров прибыл сегодня утром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Phill Magakoe / AFP Сергей Лавров

Фото: Phill Magakoe / AFP

Проходя к своему месту в зале, министр обменялся рукопожатием с несколькими партнерами, в частности с господином Айде. Сергей Лавров сел между главами МИД Турции и Южной Кореи Хаканом Фиданом и Чо Тхэ Елем.

СМИД открылся обращением президента ЮАР Сирила Рамафосы. Как анонсировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, господин Лавров выступит на пленарных заседаниях с оценкой общей международной ситуации. Сегодня господин Лавров провел переговоры с главами МИД Китая, Турции и Алжира.

Встреча глав внешнеполитических ведомств G20 проходит в Йоханнесбурге 20–21 февраля. Тема председательства ЮАР — «Солидарность, равенство и устойчивость». За год руководство Претории планирует провести более 130 мероприятий в различных форматах и на разных уровнях. Саммит лидеров G20 пройдет там же 22–23 ноября.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «G20 утонула в ритмах Африки».