Лавров примет участие во встрече глав МИДов G20 в Йоханнесбурге

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) G20. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Встреча пройдет в Йоханнесбурге 20-21 февраля.

«Российскую делегацию планирует возглавить министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров»,— сказала Мария Захарова (цитата по Интерфаксу). Она отметила, что в своих выступлениях господин Лавров даст «развернутый анализ международной ситуации с акцентом на первопричины наблюдающихся до сих пор критичных конфликтных событий». По ее словам, российская сторона также обозначит «конкретные шаги по преодолению деструктивных явлений».

6 февраля госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что не будет присутствовать на встрече в Йоханнесбурге, однако заверил при этом, что США будут «в какой-то форме» представлены на мероприятии. «Я думаю, что сама тема встречи G20 не такая, что мы должны заострять на ней внимание»,— сказал он на пресс-конференции в Санто-Доминго (цитата по ТАСС).

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям Марат Бердыев сообщал в интервью Интерфаксу, что российские власти уже получили запросы об организации двусторонних контактов с господином Лавровым на полях СМИД G20 от «целого ряда стран мирового большинства». Марат Бердыев подчеркивал, запрос на диалог с РФ «не только не ослабевает, но постоянно увеличивается».

Встреча глав МИД G20 под председательством министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор пройдет в Йоханнесбурге 20-21 февраля. Тема председательства Претории — «Солидарность, равенство и устойчивость». За год власти ЮАР планируют провести более 130 мероприятий в различных форматах и на разных уровнях. Саммит лидеров G20 пройдет в Йоханнесбурге 22-23 ноября.

Анастасия Домбицкая