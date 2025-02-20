Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в заседании G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) G20. Об этом сообщает корреспондент «Ъ». Встречи министров иностранных дел пройдут 20–21 февраля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в своих выступлениях в Йоханнесбурге Сергей Лавров даст «развернутый анализ международной ситуации с акцентом на первопричины наблюдающихся до сих пор критичных конфликтных событий». По ее словам, российская сторона также обозначит «конкретные шаги по преодолению деструктивных явлений».

6 февраля госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что не будет присутствовать на встрече в Йоханнесбурге, однако заверил при этом, что США будут «в какой-то форме» представлены на мероприятии.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям Марат Бердыев сообщал в интервью «Интерфаксу», что российские власти уже получили запросы об организации двусторонних контактов с господином Лавровым на полях СМИД G20 от «целого ряда стран мирового большинства». Марат Бердыев подчеркивал, запрос на диалог с РФ «не только не ослабевает, но постоянно увеличивается».

Встреча глав МИДов G20 пройдет в Йоханнесбурге 20–21 февраля. Тема председательства Претории — «Солидарность, равенство и устойчивость». За год власти ЮАР планируют провести более 130 мероприятий в различных форматах и на разных уровнях. Саммит лидеров G20 пройдет в Йоханнесбурге 22–23 ноября.