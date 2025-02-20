СКР возбудил дело о разжигании ненависти к россиянам в Абхазии

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой насилия в отношении русских, армян и абхазов с гражданством РФ, которые живут в Абхазии (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). С 16 февраля через интернет распространялись призывы к преследованию россиян, рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Призывы содержат высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей армянской нации»,— уточнила госпожа Петренко (цитата по Telegram-каналу СКР). Среди граждан, которые могут быть причастны к преступлению, названы Энвер Бганба, Юрий Ванаба, Дмитрий Ардзинба, Геннадий Айба, Гочи Пилия и Масик Шакрыл.

В понедельник председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о нарушении прав россиян на выборах президента в Абхазии. В частности, упоминалось о принуждении голосовать за конкретного кандидата. СМИ писали, что 19 февраля в абхазский поселок Цандрипш прибыла группа людей примерно на 20 машинах. Они, как утверждалось, оказывали давление на местных глав поселений, чтобы те отговорили местных армян от голосования на выборах.

15 февраля в Абхазии прошли досрочные президентские выборы. По предварительным подсчетам ЦИКа, в первом туре Бадра Гунба набрал 46,38%, Адгур Ардзинба — 36,92%. Второй тур назначили на 1 марта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Абхазия ушла на второй круг».