Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав россиян в Абхазии

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ об угрозах в Абхазии местным жителям с гражданством РФ на досрочных выборах президента. В частности, сообщалось о принуждении голосовать за конкретного кандидата, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По ее словам, угрозы насилия высказывались гражданам Абхазии и России армянской национальности. «В соответствии с ч. 3 ст. 12 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации»,— приводятся слова госпожи Петренко в Telegram-канале ведомства.

15 февраля в Абхазии состоялись досрочные президентские выборы. По предварительным подсчетам ЦИКа, в первом туре Бадра Гунба набрал 46,38%, Адгур Ардзинба — 36,92%. Второй тур назначен на 1 марта.

Подробнее о президентской гонке в республике — в материале «Ъ» «Абхазия ушла на второй круг».