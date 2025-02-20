Танкер «Волгонефть-212» находился в море за пределами срока навигации

Представитель компании «Кама шиппинг», владельца затонувшего танкера «Волгонефть-212», в ходе арбитражного судебного заседания не признал ответственность за кораблекрушение, но согласился, что судно находилось в районе порта Кавказ за пределами легального срока пребывания. Подробности заседания «Ъ» сообщил один из участников процесса в Арбитражном суде Краснодарского края. Судно «Волгонефть-212» имело ограничения в эксплуатации по районам и сезонам, крайний срок пребывания танкера в районе порта Кавказ истек 30 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

Новороссийская транспортная прокуратура обратилась в суд для привлечения компании «Кама шиппинг» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП (нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов) в связи с крушением танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Судовладелец в ходе предварительного слушания заявил, что в начале шторма капитан танкера несколько раз запрашивал в порту Кавказ разрешение на выход из опасной зоны, однако капитан порта не выдал такого разрешения из-за большого скопления судов на небольшом участке акватории. По мнению судовладельца, кораблекрушение 15 декабря произошло по причине сильного шторма, то есть форс-мажорных обстоятельств, предвидеть и предотвратить которые было невозможно.

Компания «Кама шиппинг» также просит снизить сумму штрафа (конкретная сумма не была оглашена), ссылаясь на то, что является малым предприятием. Слушание дела продолжится 27 февраля.

Подробнее о ситуации в Черном море — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

Анна Перова, Краснодар