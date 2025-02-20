«Миссия Кита Келлога провалилась»

Судьба антироссийских санкций зависит от хода переговоров, об этом в интервью Bloomberg заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, возможно как смягчение ограничительных мер, так и их ужесточение. Со своей стороны, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что Белый дом недоволен позицией Украины. В частности, это касается срыва сделки по редкоземельным полезным ископаемым. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что администрация Трампа пытается продавить отставку Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Кремль решил заступиться за Дональда Трампа и защитить главу Белого дома от нападок со стороны Владимира Зеленского. Рейтинг президента Украины действительно стремится к нулевой отметке, а он еще позволяет себе неприемлемую риторику в отношении руководителя Соединенных Штатов и деньги, полученные от союзников, потратил нецелевым образом. Привык, одним словом, к иждивенчеству.

Дональд Трамп между тем выступил на инвестиционном форуме в Майами, где обозначил новые сроки урегулирования конфликта — год. Если мира достичь так и не удастся, угроза третьей мировой войны существенно возрастет. Впрочем, пока 47-й президент США на своем посту, планета Земля может не беспокоиться. Дальше он, как всегда, прошелся по администрации Джо Байдена, а Зеленского назвал диктатором, который не хочет проводить выборы. Как мы знаем, между ними в последние дни идет настоящая информационная война с переходом на личности.

Между тем в Киев прибыл спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. Его задача изучить обстановку, дабы подготовить затем большое мирное соглашение. На таком фоне единственное, что ему остается, молча выслушивать мнение украинской стороны. Фактически это означает полный провал миссии. Тем временем Эмманюэль Макрон после двух совещаний с европейскими коллегами выступил с заявлением в поддержку Украины. Но и Трампа союзники также не отталкивают: готовы с ним работать во имя мира и дальше.

Что касается конкретики, на сегодняшний день всерьез обсуждается размещение на украинской территории до 30 тыс. военных из европейских стран. Без американцев, но, возможно, под командованием Соединенных Штатов. Их задача прикрывать тылы, в частности, стратегические объекты. С этим, как пишут СМИ, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон отправляются на следующей неделе в Вашингтон.

Собственно, тема НАТО также по-прежнему остается в повестке дня. В частности, обсуждается возможность немедленного принятия Украины в альянс, в случае если Россия нарушит мирный договор. Плюс соглашение по полезным ископаемым не убрано окончательно в стол, оно вполне может быть подписано. Возможно, на других условиях. Так кажется, что для Киева все не так уж и плохо.

Но за это, видимо, нужно заплатить цену — Зеленский должен уйти. Возможно, это ключевое условие РФ, с которым Трамп согласился в ходе телефонного разговора или каких-то других контактов.

Сумеют ли европейские союзники разубедить американского коллегу? Или же граждане Украины скажут на этот счет свое веское слово? Все это является основной интригой. Также известно, что с Зеленским или без него ни НАТО, ни иностранный контингент не устраивает Москву. Наконец, очень интересный вопрос: есть ли все-таки у Трампа конкретный план или только эмоции и желание, чтобы шоу продолжалось без конца? Прогнозов, по обыкновению, не делаем. Но, что можно сказать точно, Россия в него верит. Трамп по-прежнему наш.

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Дмитрий Дризе