Зарубежные СМИ: Какие сценарии по Украине предлагает Европа?

Дональд Трамп отвел год на урегулирование конфликта на Украине и заявил о близости к третьей мировой войне. Трамп добавил, что Владимир Зеленский «играл на Байдене, как на скрипке», в частности, убедил США направить Украине $350 млрд, половина из которых в итоге куда-то пропала. Республиканец также указал на низкие рейтинги украинского президента и назвал его «диктатором, который отказывается проводить выборы» и сорвал сделку с США. Владимир Зеленский в свою очередь не согласился с суммами, которые привел Трамп. По словам украинского президента, Вашингтон и европейские союзники вместе направили Киеву $200 млрд. «Всего США дали нам около $67 млрд оружием и $31,5 млрд прямой помощи»,— сказал Зеленский. Остальные $120 млрд, по его словам, поступили от украинских налогоплательщиков. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Сухопутный контингент Европы на Украине будет только защищать ключевую инфраструктуру — АЭС и порты, пишет Financial Times. Выполнение же условий сделки будет гарантировать авиация. В этой сфере Запад превосходит Россию, а значит, сможет ответить на любые нарушения с ее стороны. «Это подход, основанный на угрозе наказания, но цель плана в том, чтобы до этого дело не дошло», отметил источник издания.

Франция и Британия сейчас пытаются убедить другие европейские страны создать военный контингент, отмечает Bloomberg. Всего на Украину планируется перебросить 30 тыс. солдат. Часть войск и военно-воздушных сил разместят в Румынии и Польше. Оперативные группы на Черном море займутся обезвреживанием морских мин. Среди прочего будут задействованы спутники, дроны и наблюдательные самолеты. На восток Украины, где сейчас идут бои, планов отправлять войска нет. Многое зависит и от того, предоставит ли Трамп для этого контингента авиацию и разведку. Неясно, устроит ли такой план Владимира Зеленского. Он обещал отвергнуть любую сделку, в переговорах по которой Киев не участвует. МИД России также заявлял, что не примет на Украине европейских миротворцев.

При этом США могут включить в мирное соглашение пункт, согласно которому Украина автоматически станет членом НАТО, если Россия нарушит договоренности. По крайней мере, об этом со ссылкой на источники сообщает NBC. Таким образом Запад якобы намерен обезопасить Киев от очередного военного конфликта с Москвой.

Телеканал добавляет, что Вашингтон может сократить свое военное присутствие в Европе. Для Трампа приоритет — Азиатско-Тихоокеанский регион и граница с Мексикой. По данным источников NBC, глава Пентагона Пит Хегсет сообщил украинской делегации о такой возможности, и эти слова ошеломили представителей Киева. Впрочем, пресс-служба Пентагона назвала информацию о таких планах ложной.

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