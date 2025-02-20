Экс-главе испанского футбола придется заплатить за поцелуй

В Мадриде Испании завершился громкий процесс по делу бывшего главы Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса. Его признали виновным в сексуальном насилии над игроком женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо, выразившемся в том, что Рубиалес поцеловал спортсменку на церемонии вручения испанкам медалей чемпионок мира в 2023 году. Правда наказание, назначенное судом, совсем не такое жесткое, как требовало обвинение. Прокуратура запрашивала для Рубиалеса два с половиной года лишения свободы и штраф в €50 тыс. Суд счел, что достаточно будет штрафа в €10 тыс., а также запрета приближаться к Эрмосо и общаться с ней. По второму пункту обвинения — принуждение потерпевшей к даче ложных показаний — и Рубиалес, и еще три человека, проходивших по делу, были оправданны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес

Фото: OSCAR DEL POZO / AFP Экс-президент Испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес

Фото: OSCAR DEL POZO / AFP

В Мадриде завершился скандальный процесс в отношении бывшего президента Федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса. Суд постановил, что он виновен в совершении акта сексуального насилия, выразившегося в том, что он поцеловал игрока сборной Испании Дженнифер Эрмосо без ее согласия.

Рубиалесу назначено наказание в виде штрафа в €10 тыс. Ему запрещено в течение года общаться с Эрмосо, а также приближаться к ней ближе, чем на 200 метров.

По второму пункту обвинения — давлению на Эрмосо с целью вынудить ее обелить обвиняемого — Рубиалес был оправдан. По такой же статье проходили и три «сообщника» Рубиалеса: бывший главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда, бывший спортивный директор мужской сборной Испании Альберт Луке, экс-глава управления по маркетингу RFEF Рубен Ривера. Все трое также оправданны. Добавим, что, несмотря на признание виновным, Луис Рубиалес может считать, что легко отделался. Ведь обвинение запрашивало для него два с половиной года лишения свободы и штраф в €50 тыс. Для трех других обвиняемых прокуроры просили по полтора года лишения свободы.

Скандальная история, приведшая функционера в суд, случилась в августе 2023 года. Тогда испанки впервые в своей истории стали чемпионками мира — в финале первенства команда под руководством Хорхе Вильды (позже после бунта футболисток его уволили за «тоталитаризм») с минимальным счетом обыграла сборную Англии.

На последовавшей церемонии награждения Луис Рубиалес и поцеловал Дженнифер Эрмосо.

В мировых СМИ тут же поднялась волна, которая втянула в круговорот событий в том числе и политиков (многие члены испанского правительства призывали к самым суровым карам в отношении Рубиалеса), а для самих непосредственных участников истории это превратилось в ключевое событие жизни.

Луис Рубиалес, после того как Дженнифер Эрмосо, сначала отмечавшая, что поцелуй был просто проявлением эмоций и дружбы, сменила тон и начала говорить, что она подверглась сексуальному насилию, лишился работы. Его уволили с поста главы RFEF уже в сентябре 2023-го, а Международная федерация футбола дисквалифицировала на три года.

Уже в суде футболистка, отвечая на вопрос относительно своей реакции на поцелуй (удивительно спокойной), сообщила, что ее действия в тот момент никак не отменяют того, что она чувствовала. «Я не обязана была рыдать и биться о землю, чтобы показать, что мне это не нравится»,— сказала она, поведав также о том, как изменилась ее жизнь после инцидента. По ее словам, она подверглась чрезвычайному давлению со стороны СМИ, получала угрозы от неких недоброжелателей и вообще чувствует, что ее жизнь «поставлена на паузу».

В свою очередь, Луис Рубиалес отмечал в своих показаниях, что, хотя и жалеет о содеянном и признает, что глава RFEF не должен себя так вести, но не считает, что совершил акт сексуального насилия.

Он также отверг обвинения в склонении Эрмосо к изменению показаний. Господин Рубиалес напомнил, что сразу после поцелуя спортсменка никак не выразила своего недовольства. Равно как она не делала этого до тех пор, пока в СМИ не поднялась волна возмущения. Себя господин Рубиалес назвал жертвой «охоты на ведьм» развязанной «мнимыми феминистками».

Александр Петров