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Комитет FIFA будет «взвешивать» поведение Рубиалеса на женском чемпионате мира

Международная федерация футбола (FIFA) открыла дисциплинарное дело в отношении президента футбольной федерации Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса из-за его поведения во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин. После победы сборной Испании он поцеловал капитана команды Дженни Эрмосо в губы. Об этом сообщает агентство Associated Press.

После победы сборной Испании Луис Рубиалес поцеловал капитана команды Дженни Эрмосо в губы

После победы сборной Испании Луис Рубиалес поцеловал капитана команды Дженни Эрмосо в губы

Фото: кадр видео ITV News

После победы сборной Испании Луис Рубиалес поцеловал капитана команды Дженни Эрмосо в губы

Фото: кадр видео ITV News

По данным издания, дисциплинарный комитет FIFA «будет взвешивать», нарушил ли господин Рубиалес основные правила поведения. После победы испанской сборной над сборной Англии со счетом 1:0 Луис Рубиалес поцеловал испанскую полузащитницу Дженни Эрмосо в губы во время церемонии вручения трофеев и медалей.

В прямом эфире в своем Instagram (принадлежит Meta, запрещен в РФ) девушка заявила, что ей «это не понравилось». Испанское издание Relevo пишет, что Дженни Эрмосо больше никак публично не комментировала ситуацию. По данным издания, представляющий ее интересы профсоюз без ее ведома опубликовал свое заявление о недопустимости такого поведения.

Во время матча президент RFEF также схватил себя за промежность в знак победы испанской сборной. Луис Рубиалес сидел на трибуне вместе с королевой Испании Летицией и 16-летней принцессой инфантой Софией.

20 августа испанская команда обыграла команду Англии со счетом 1:0 в финале женского чемпионата мира по футболу в Сиднее. 22 августа вице-премьер Испании Йоланда Диас потребовала отправить Луиса Рубиалеса в отставку. По ее мнению, его действия — это харассмент, а последующие извинения — бессмысленны.

Подробнее о скандале с участием Луиса Рубиалеса — в материале «Ъ» «Не распускайте губы».

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Чемпионат мира по футболу среди женщин

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В финальном матче испанки оказались сильнее футболисток национальной сборной Англии

В финальном матче испанки оказались сильнее футболисток национальной сборной Англии

Фото: Reuters / Carl Recine

Финальная встреча прошла на олимпийском стадионе Сиднея и завершилась с минимальным счетом 1:0

Финальная встреча прошла на олимпийском стадионе Сиднея и завершилась с минимальным счетом 1:0

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Для женской сборной Испании этот победа стала первой в истории

Для женской сборной Испании этот победа стала первой в истории

Фото: Reuters / Jaimi Joy

Футболистки сборной Англии после поражения в финале

Футболистки сборной Англии после поражения в финале

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Испанка Она Бэтлле с англичанкой Люси Бронз после матч

Испанка Она Бэтлле с англичанкой Люси Бронз после матч

Фото: Reuters / Carl Recine

Испанки Айтана Бонмати и Ивана Андрес во время тренировки

Испанки Айтана Бонмати и Ивана Андрес во время тренировки

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Сэм Керр из команды Австралии получает медицинскую помощь

Сэм Керр из команды Австралии получает медицинскую помощь

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Австралийка Кейтлин Фоорд (справа) и шведка Натали Бьорн во время матча за третье место. Бронзу завоевала Швеция

Австралийка Кейтлин Фоорд (справа) и шведка Натали Бьорн во время матча за третье место. Бронзу завоевала Швеция

Фото: Tertius Pickard / AP

Стеф Кэтли из сборной Австралии (справа) и Люси Бронз из сборной Англии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу среди женщин

Стеф Кэтли из сборной Австралии (справа) и Люси Бронз из сборной Англии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу среди женщин

Фото: Abbie Parr / AP

Слева направо: шведка Натали Бьорн, испанка Ирен Паредес, шведка Магдалена Эрикссон и шведка Стина Блэкстениус в полуфинальном матче ЧМ между Швецией и Испанией

Слева направо: шведка Натали Бьорн, испанка Ирен Паредес, шведка Магдалена Эрикссон и шведка Стина Блэкстениус в полуфинальном матче ЧМ между Швецией и Испанией

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Стина Блэкстениус (слева) из сборной Швеции и Саки Кумагаи из сборной Японии в четвертьфинальном матче

Стина Блэкстениус (слева) из сборной Швеции и Саки Кумагаи из сборной Японии в четвертьфинальном матче

Фото: Andrew Cornaga / AP

Слева направо: Рэйчел Дейли, Мэри Эрпс и Хлоя Келли из сборной Англии после победы их команды в четвертьфинальном матче

Слева направо: Рэйчел Дейли, Мэри Эрпс и Хлоя Келли из сборной Англии после победы их команды в четвертьфинальном матче

Фото: Reuters / Dan Peled

Хейли Расо из сборной Австралии (в центре) после того, как забила второй гол в ворота команды сборной Дании

Хейли Расо из сборной Австралии (в центре) после того, как забила второй гол в ворота команды сборной Дании

Фото: Reuters / Carl Recine

Матч 1/8 финала между сборными Нидерландов и ЮАР

Матч 1/8 финала между сборными Нидерландов и ЮАР

Фото: Reuters / Carl Recine

Матч 1/8 финала между Швейцарией и Испанией

Матч 1/8 финала между Швейцарией и Испанией

Фото: Reuters / Molly Darlington

Вратарь сборной Ямайки Ребекка Спенсер (справа) после матча против команды Бразилии

Вратарь сборной Ямайки Ребекка Спенсер (справа) после матча против команды Бразилии

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Джермейн Сеопосенве (слева) из сборной ЮАР и Элиса Бартоли из сборной Италии

Джермейн Сеопосенве (слева) из сборной ЮАР и Элиса Бартоли из сборной Италии

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Вратарь сборной Франции Полин Пейро-Маньен

Вратарь сборной Франции Полин Пейро-Маньен

Фото: Jessica Gratigny / AP

Марроканская футболистка Нухайла Бензина (справа) первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе

Марроканская футболистка Нухайла Бензина (справа) первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе

Фото: James Elsby / AP

Игроки сборных Германии и Колумбии Лена Обердорф и Лейси Сантос (справа) обмениваются футболками после матча

Игроки сборных Германии и Колумбии Лена Обердорф и Лейси Сантос (справа) обмениваются футболками после матча

Фото: Mark Baker / AP

Панамская футболистка Карина Балтрип-Рейес во время матча против сборной Ямайки

Панамская футболистка Карина Балтрип-Рейес во время матча против сборной Ямайки

Фото: Reuters / Luisa Gonzalez

Английская футболистка Алекс Гринвуд и игрок сборной Дании Янни Томсен (слева)

Английская футболистка Алекс Гринвуд и игрок сборной Дании Янни Томсен (слева)

Фото: Reuters / Carl Recine

Австралийская футболистка после проигранного матча сборной Нигерии

Австралийская футболистка после проигранного матча сборной Нигерии

Фото: Reuters / Dan Peled

Нидерландская футболистка Джилл Рорд и американка Тринити Родман (сзади) борются за мяч

Нидерландская футболистка Джилл Рорд и американка Тринити Родман (сзади) борются за мяч

Фото: John Cowpland / AP

Сборная США оформляет гол в ворота команды из Нидерландов

Сборная США оформляет гол в ворота команды из Нидерландов

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Австралийская футболистка Аланна Кеннеди (справа) принимает головой мяч в матче против Нигерии

Австралийская футболистка Аланна Кеннеди (справа) принимает головой мяч в матче против Нигерии

Фото: Tertius Pickard / AP

Колумбийская команда празднует забитый гол

Колумбийская команда празднует забитый гол

Фото: Reuters / Jaimi Joy

Игрок сборной Бразилии Ари Борхес (слева) оформила хет-трик в матче против Панамы

Игрок сборной Бразилии Ари Борхес (слева) оформила хет-трик в матче против Панамы

Фото: James Elsby / AP

Футболистки итальянской команды Лючия ди Гульельмо (слева) и Барбара Бонансеа

Футболистки итальянской команды Лючия ди Гульельмо (слева) и Барбара Бонансеа

Фото: Reuters / David Rowland

Момент матча Италия—Аргентина

Момент матча Италия—Аргентина

Фото: Reuters / David Rowland

Футболистка сборной Германии Александра Попп выбивает мяч

Футболистка сборной Германии Александра Попп выбивает мяч

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Эллисон Сваби из сборной Ямайки (слева) и Кадидиату Диани из сборной Франции на Сиднейском футбольном стадионе

Эллисон Сваби из сборной Ямайки (слева) и Кадидиату Диани из сборной Франции на Сиднейском футбольном стадионе

Фото: Mark Baker / AP

Дождь во время матча между сборными Швеции и ЮАР

Дождь во время матча между сборными Швеции и ЮАР

Фото: John Cowpland / AP

Вратарь сборной ЮАР Кейлин Сварт отбивает мяч во время матча со сборной Швеции

Вратарь сборной ЮАР Кейлин Сварт отбивает мяч во время матча со сборной Швеции

Фото: Andrew Cornaga / AP

Зрители матча между сборными Англии и Гаити в Лондоне

Зрители матча между сборными Англии и Гаити в Лондоне

Фото: Reuters / Hollie Adams

Игроки сборной Дании перед матчем со сборной Китая

Игроки сборной Дании перед матчем со сборной Китая

Фото: Reuters / Luisa Gonzalez

Задержание выбежавшего на поле демонстранта во время матча между сборной Дании и Китая

Задержание выбежавшего на поле демонстранта во время матча между сборной Дании и Китая

Фото: Reuters / Luisa Gonzalez

Выступление артистов перед матчем группового этапа между сборными США и Вьетнама

Выступление артистов перед матчем группового этапа между сборными США и Вьетнама

Фото: Reuters

Полузащитница сборной США Роуз Лавель (справа) забивает мяч головой в ворота сборной Вьетнама

Полузащитница сборной США Роуз Лавель (справа) забивает мяч головой в ворота сборной Вьетнама

Фото: Reuters

Вратарь сборной Замбии Кэтрин Мусонда на матче против сборной Японии

Вратарь сборной Замбии Кэтрин Мусонда на матче против сборной Японии

Фото: Reuters / David Rowland

Матч между сборной Филиппин и сборной Швейцарии

Матч между сборной Филиппин и сборной Швейцарии

Фото: Reuters / Molly Darlington

Эстер Гонсалес из Испании (слева) в борьбе за мяч с Марианой Бенавидес из Коста-Рики

Эстер Гонсалес из Испании (слева) в борьбе за мяч с Марианой Бенавидес из Коста-Рики

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Падение футболисток сборных Испании и Коста-Рики

Падение футболисток сборных Испании и Коста-Рики

Фото: / Reuters / / Reuters

Нигерийская футболистка Мишель Алози забивает мяч головой в матче с Канадой

Нигерийская футболистка Мишель Алози забивает мяч головой в матче с Канадой

Фото: / Reuters / / Reuters

Фабиола Вильялобос из Коста-Рики кричит во время матча против испанской сборной

Фабиола Вильялобос из Коста-Рики кричит во время матча против испанской сборной

Фото: John Cowpland / AP

Борьба за мяч у ворот между футболистками из Австралии и Ирландии

Борьба за мяч у ворот между футболистками из Австралии и Ирландии

Фото: Mark Baker / AP

Сборная Новой Зеландии на разминке перед матчем с командой Норвегии на стадионе «Иден Парк» в Окленде

Сборная Новой Зеландии на разминке перед матчем с командой Норвегии на стадионе «Иден Парк» в Окленде

Фото: Andrew Cornaga / AP

Церемония открытия чемпионата в новозеландском Окленде

Церемония открытия чемпионата в новозеландском Окленде

Фото: Reuters / David Rowland

Фейерверк над стадионом «Иден Парк»

Фейерверк над стадионом «Иден Парк»

Фото: HOW HWEE YOUNG / EPA-EFE / Vostock Photo

Танцовщица на церемонии открытия чемпионата

Танцовщица на церемонии открытия чемпионата

Фото: Abbie Parr / AP

Вид на поле и трибуны стадиона «Иден Парк»

Вид на поле и трибуны стадиона «Иден Парк»

Фото: Andrew Cornaga / AP

Выступление артистов на церемонии открытия

Выступление артистов на церемонии открытия

Фото: Reuters / Jaimi Joy

Минута молчания, посвященная жертвам перестрелки в Окленде, произошедшей перед матчем

Минута молчания, посвященная жертвам перестрелки в Окленде, произошедшей перед матчем

Фото: Rafaela Pontes / AP

Игрок сборной Норвегии Ада Хегерберг (в центре)

Игрок сборной Норвегии Ада Хегерберг (в центре)

Фото: Andrew Cornaga / AP

Индиа-Пейдж Райли из сборной Новой Зеландии (слева) соревнуется за мяч с Джулией Блакстад и Тувой Хансен из сборной Норвегии

Индиа-Пейдж Райли из сборной Новой Зеландии (слева) соревнуется за мяч с Джулией Блакстад и Тувой Хансен из сборной Норвегии

Фото: Abbie Parr / AP

Норвежка Ада Хегерберг (сверху) и новозеландка Риа Персиваль

Норвежка Ада Хегерберг (сверху) и новозеландка Риа Персиваль

Фото: Abbie Parr / AP

Теа Бьельде из сборной Норвегии на газоне после травмы

Теа Бьельде из сборной Норвегии на газоне после травмы

Фото: Abbie Parr / AP

Игроки сборной Ирландии Сиара Грант (слева) и Айн О&#39;Горман на разминке на стадионе «Австралия» в Сиднее

Игроки сборной Ирландии Сиара Грант (слева) и Айн О'Горман на разминке на стадионе «Австралия» в Сиднее

Фото: Reuters / Carl Recine

Экраны показывают количество зрителей на матче между сборной Австралии и сборной Ирландии

Экраны показывают количество зрителей на матче между сборной Австралии и сборной Ирландии

Фото: Rick Rycroft / AP

Болельщики на стадионе «Австралия» в Сиднее

Болельщики на стадионе «Австралия» в Сиднее

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Катрина Горри из сборной Австралии (справа) и Руеша Литтлджон из сборной Ирландии

Катрина Горри из сборной Австралии (справа) и Руеша Литтлджон из сборной Ирландии

Фото: Reuters / Carl Recine

Стефани Кэтли из сборной Австралии (третья справа) празднует свой первый гол в матче

Стефани Кэтли из сборной Австралии (третья справа) празднует свой первый гол в матче

Фото: Reuters / Carl Recine

Голкипер сборной Ирландии Кортни Броснан во время пенальти

Голкипер сборной Ирландии Кортни Броснан во время пенальти

Фото: Rick Rycroft / AP

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В финальном матче испанки оказались сильнее футболисток национальной сборной Англии

Фото: Reuters / Carl Recine

Финальная встреча прошла на олимпийском стадионе Сиднея и завершилась с минимальным счетом 1:0

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Для женской сборной Испании этот победа стала первой в истории

Фото: Reuters / Jaimi Joy

Футболистки сборной Англии после поражения в финале

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Испанка Она Бэтлле с англичанкой Люси Бронз после матч

Фото: Reuters / Carl Recine

Испанки Айтана Бонмати и Ивана Андрес во время тренировки

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Сэм Керр из команды Австралии получает медицинскую помощь

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Австралийка Кейтлин Фоорд (справа) и шведка Натали Бьорн во время матча за третье место. Бронзу завоевала Швеция

Фото: Tertius Pickard / AP

Стеф Кэтли из сборной Австралии (справа) и Люси Бронз из сборной Англии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу среди женщин

Фото: Abbie Parr / AP

Слева направо: шведка Натали Бьорн, испанка Ирен Паредес, шведка Магдалена Эрикссон и шведка Стина Блэкстениус в полуфинальном матче ЧМ между Швецией и Испанией

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Стина Блэкстениус (слева) из сборной Швеции и Саки Кумагаи из сборной Японии в четвертьфинальном матче

Фото: Andrew Cornaga / AP

Слева направо: Рэйчел Дейли, Мэри Эрпс и Хлоя Келли из сборной Англии после победы их команды в четвертьфинальном матче

Фото: Reuters / Dan Peled

Хейли Расо из сборной Австралии (в центре) после того, как забила второй гол в ворота команды сборной Дании

Фото: Reuters / Carl Recine

Матч 1/8 финала между сборными Нидерландов и ЮАР

Фото: Reuters / Carl Recine

Матч 1/8 финала между Швейцарией и Испанией

Фото: Reuters / Molly Darlington

Вратарь сборной Ямайки Ребекка Спенсер (справа) после матча против команды Бразилии

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Джермейн Сеопосенве (слева) из сборной ЮАР и Элиса Бартоли из сборной Италии

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Вратарь сборной Франции Полин Пейро-Маньен

Фото: Jessica Gratigny / AP

Марроканская футболистка Нухайла Бензина (справа) первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе

Фото: James Elsby / AP

Игроки сборных Германии и Колумбии Лена Обердорф и Лейси Сантос (справа) обмениваются футболками после матча

Фото: Mark Baker / AP

Панамская футболистка Карина Балтрип-Рейес во время матча против сборной Ямайки

Фото: Reuters / Luisa Gonzalez

Английская футболистка Алекс Гринвуд и игрок сборной Дании Янни Томсен (слева)

Фото: Reuters / Carl Recine

Австралийская футболистка после проигранного матча сборной Нигерии

Фото: Reuters / Dan Peled

Нидерландская футболистка Джилл Рорд и американка Тринити Родман (сзади) борются за мяч

Фото: John Cowpland / AP

Сборная США оформляет гол в ворота команды из Нидерландов

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Австралийская футболистка Аланна Кеннеди (справа) принимает головой мяч в матче против Нигерии

Фото: Tertius Pickard / AP

Колумбийская команда празднует забитый гол

Фото: Reuters / Jaimi Joy

Игрок сборной Бразилии Ари Борхес (слева) оформила хет-трик в матче против Панамы

Фото: James Elsby / AP

Футболистки итальянской команды Лючия ди Гульельмо (слева) и Барбара Бонансеа

Фото: Reuters / David Rowland

Момент матча Италия—Аргентина

Фото: Reuters / David Rowland

Футболистка сборной Германии Александра Попп выбивает мяч

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Эллисон Сваби из сборной Ямайки (слева) и Кадидиату Диани из сборной Франции на Сиднейском футбольном стадионе

Фото: Mark Baker / AP

Дождь во время матча между сборными Швеции и ЮАР

Фото: John Cowpland / AP

Вратарь сборной ЮАР Кейлин Сварт отбивает мяч во время матча со сборной Швеции

Фото: Andrew Cornaga / AP

Зрители матча между сборными Англии и Гаити в Лондоне

Фото: Reuters / Hollie Adams

Игроки сборной Дании перед матчем со сборной Китая

Фото: Reuters / Luisa Gonzalez

Задержание выбежавшего на поле демонстранта во время матча между сборной Дании и Китая

Фото: Reuters / Luisa Gonzalez

Выступление артистов перед матчем группового этапа между сборными США и Вьетнама

Фото: Reuters

Полузащитница сборной США Роуз Лавель (справа) забивает мяч головой в ворота сборной Вьетнама

Фото: Reuters

Вратарь сборной Замбии Кэтрин Мусонда на матче против сборной Японии

Фото: Reuters / David Rowland

Матч между сборной Филиппин и сборной Швейцарии

Фото: Reuters / Molly Darlington

Эстер Гонсалес из Испании (слева) в борьбе за мяч с Марианой Бенавидес из Коста-Рики

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Падение футболисток сборных Испании и Коста-Рики

Фото: / Reuters / / Reuters

Нигерийская футболистка Мишель Алози забивает мяч головой в матче с Канадой

Фото: / Reuters / / Reuters

Фабиола Вильялобос из Коста-Рики кричит во время матча против испанской сборной

Фото: John Cowpland / AP

Борьба за мяч у ворот между футболистками из Австралии и Ирландии

Фото: Mark Baker / AP

Сборная Новой Зеландии на разминке перед матчем с командой Норвегии на стадионе «Иден Парк» в Окленде

Фото: Andrew Cornaga / AP

Церемония открытия чемпионата в новозеландском Окленде

Фото: Reuters / David Rowland

Фейерверк над стадионом «Иден Парк»

Фото: HOW HWEE YOUNG / EPA-EFE / Vostock Photo

Танцовщица на церемонии открытия чемпионата

Фото: Abbie Parr / AP

Вид на поле и трибуны стадиона «Иден Парк»

Фото: Andrew Cornaga / AP

Выступление артистов на церемонии открытия

Фото: Reuters / Jaimi Joy

Минута молчания, посвященная жертвам перестрелки в Окленде, произошедшей перед матчем

Фото: Rafaela Pontes / AP

Игрок сборной Норвегии Ада Хегерберг (в центре)

Фото: Andrew Cornaga / AP

Индиа-Пейдж Райли из сборной Новой Зеландии (слева) соревнуется за мяч с Джулией Блакстад и Тувой Хансен из сборной Норвегии

Фото: Abbie Parr / AP

Норвежка Ада Хегерберг (сверху) и новозеландка Риа Персиваль

Фото: Abbie Parr / AP

Теа Бьельде из сборной Норвегии на газоне после травмы

Фото: Abbie Parr / AP

Игроки сборной Ирландии Сиара Грант (слева) и Айн О'Горман на разминке на стадионе «Австралия» в Сиднее

Фото: Reuters / Carl Recine

Экраны показывают количество зрителей на матче между сборной Австралии и сборной Ирландии

Фото: Rick Rycroft / AP

Болельщики на стадионе «Австралия» в Сиднее

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Катрина Горри из сборной Австралии (справа) и Руеша Литтлджон из сборной Ирландии

Фото: Reuters / Carl Recine

Стефани Кэтли из сборной Австралии (третья справа) празднует свой первый гол в матче

Фото: Reuters / Carl Recine

Голкипер сборной Ирландии Кортни Броснан во время пенальти

Фото: Rick Rycroft / AP

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