Комитет FIFA будет «взвешивать» поведение Рубиалеса на женском чемпионате мира

Международная федерация футбола (FIFA) открыла дисциплинарное дело в отношении президента футбольной федерации Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса из-за его поведения во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин. После победы сборной Испании он поцеловал капитана команды Дженни Эрмосо в губы. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После победы сборной Испании Луис Рубиалес поцеловал капитана команды Дженни Эрмосо в губы

Фото: кадр видео ITV News После победы сборной Испании Луис Рубиалес поцеловал капитана команды Дженни Эрмосо в губы

Фото: кадр видео ITV News

По данным издания, дисциплинарный комитет FIFA «будет взвешивать», нарушил ли господин Рубиалес основные правила поведения. После победы испанской сборной над сборной Англии со счетом 1:0 Луис Рубиалес поцеловал испанскую полузащитницу Дженни Эрмосо в губы во время церемонии вручения трофеев и медалей.

В прямом эфире в своем Instagram (принадлежит Meta, запрещен в РФ) девушка заявила, что ей «это не понравилось». Испанское издание Relevo пишет, что Дженни Эрмосо больше никак публично не комментировала ситуацию. По данным издания, представляющий ее интересы профсоюз без ее ведома опубликовал свое заявление о недопустимости такого поведения.

Во время матча президент RFEF также схватил себя за промежность в знак победы испанской сборной. Луис Рубиалес сидел на трибуне вместе с королевой Испании Летицией и 16-летней принцессой инфантой Софией.

20 августа испанская команда обыграла команду Англии со счетом 1:0 в финале женского чемпионата мира по футболу в Сиднее. 22 августа вице-премьер Испании Йоланда Диас потребовала отправить Луиса Рубиалеса в отставку. По ее мнению, его действия — это харассмент, а последующие извинения — бессмысленны.

Подробнее о скандале с участием Луиса Рубиалеса — в материале «Ъ» «Не распускайте губы».

Полина Мотызлевская