Бывшего главу испанской федерации приговорили к штрафу за поцелуй футболистки

В Мадриде окончилось судебное разбирательство в отношении экс-президента Испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса. Суд обязал его выплачивать €20 в день на протяжении следующих 18 месяцев за то, что он поцеловал капитана женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо, сообщает Marca.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manu Fernandez / AP Фото: Manu Fernandez / AP

За этот срок господин Рубиалес в сумме выплатит €10,8 тыс. Кроме того, суд запретил Луису Рубиалесу приближаться к Дженнифер Эрмосо на расстояние ближе чем 200 метров и общаться с футболисткой в течение одного года. Прокуратура запрашивала для него два с половиной года тюремного заключения.

Кроме господина Рубиалеса обвинения были предъявлены еще троим фигурантам — бывшему главному тренеру женской сборной Испании Хорхе Вильде, бывшему спортивному директору мужской сборной Испании Альберту Луке, а также экс-главе управления по маркетингу RFEF Рубену Ривере. Согласно обвинению, они давили на футболистку, чтобы она выступила с публичным заявлением в защиту Луиса Рубиалеса. Суд их оправдал. Прокуратура просила каждому из них наказание в виде полутора лет лишения свободы.

Господин Рубиалес поцеловал спортсменку в губы во время празднования победы сборной Испании на женском чемпионате мира по футболу 2023 года. После этого Луиса Рубиалеса уволили с поста главы RFEF, а Международная федерация футбола дисквалифицировала его на три года.

Подробности — в материале «Ъ» «Испанцы заговорили сквозь губы».