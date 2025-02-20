Суды в России рассмотрели более 42 млн дел в 2024 году

Российские суды приняли на себя значительную нагрузку в 2024 году, рассмотрев более 42 млн дел в отношении 680 тыс. человек, заявил президент Владимир Путин. На военные суды пришлось около 950 уголовных дел о терроризме, всего были осуждены 1075 человек. При этом, как отметил президент, практически все дела были разрешены «в разумные сроки», а каждое пятое дело суд прекращал.

По словам Владимира Путина, работа судьи — это напряженный и очень ответственный труд. «По инициативе Верховного суда принят ряд значимых решений, направленных на дальнейшее повышение качества правосудия, на оптимизацию судебной нагрузки»,— подчеркнул господин Путин в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов.

Среди инициатив Верховного суда глава государства отметил корректировку законодательства о банкротстве, которая стала более унифицирована во всех судебных инстанциях. «Рассчитываю, что формирование единообразной судебной практики и в целом совершенствование законодательного обеспечения правосудия будет обязательно продолжено»,— добавил президент.

Господин Путин напомнил, что в России уже пять лет работают 14 новых кассационных судов общей юрисдикции и военной направленности. Они показывают высокий уровень правовой защиты граждан, убежден президент.